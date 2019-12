Cabina inteligente, motor turbo y frenado autónomo: la tecnología de Peugeot en SUV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las SUV son el segmento que más crece en el mundo automotor. La gran ventaja de estas camionetas es su versatilidad, ya que poseen prestaciones que les permiten funcionar tanto en ciudad como en el circuito off road. Su tamaño genera una posición de manejo elevado que fomenta la seguridad, y su aspecto robusto las asocia a un estilo de vida joven y aventurero.



Al mismo tiempo, son la opción preferida para el público urbano. Hoy en día la mayoría cuenta con diseños muy modernos, que están más cerca de de un coupé deportivo que a una camioneta tradicional, y su nivel de tecnología no tiene nada que envidiarle a un sedan familiar, con pantallas a color, sistemas multimedia y conectividad para smartphones.



En este contexto Peugeot se afianza como un referente en este mercado. La marca francesa cuenta con tres modelos en plaza: 2008, 3008, y 5008. Más allá de sus particularidades, los tres comparten características de calidad, que atraviesan a toda la gama y las convierten en excelentes opciones en esta categoría.



Con motivo de Una experiencia SUV 2, un nuevo especial de El País dedicado a este mercado, Peugeot presenta dos de estos modelos.



Peugeot 2008, un éxito que marcó el camino

La 2008 es muy parecida a su hermano hatch, el 208, pero le agrega tamaño, líneas un poco más rectas y un aspecto general más robusto.

Fue la primera SUV de Peugeot, y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas que abrió la puerta al resto de la familia. Desde su primer generación pasó por varias actualizaciones, y llega a Uruguay con una parrilla renovada que incorpora el logo de Peugeot al centro y líneas más curvas que lo asemejan al 208.



Es uno de los primeros modelos en estrenar el sistema i-cokpit, que incorpora innovaciones en la cabina para mejorar la experiencia de conducción y evitar distracciones. Entre ellas el volante más reducido y preciso, el panel de instrumentos digital y la pantalla táctil de 7” que centraliza funciones y sistema multimedia.



La generosa distancia entre ejes asegura espacio suficiente para cinco personas, y cuenta con un equipamiento completo de confort con paquete Apple Car Play, Android Auto y Mirror Link para integración de Smartphone, aire acondicionado bizona y techo panorámico.



Las versiones Felline poseen un motor de 1, 6 litros y 115 CV, con opción de transmisión manual o automática. El nivel superior Griffe en cambio eleva la potencia con un motor Turbo High Pressure de 1.6 litros y 165 CV. En este caso únicamente viene con caja automática.



Si bien es una SUV con tracción delantera, tiene una versatilidad que le permite adaptarse a todas las necesidades de uso, ya sea ciudad, ruta o el circuito offroad. En este sentido se el sistema de tracción Grip Control (disponible en la versión Grife) que viene cincoo modos de uso para adaptarse a cualquier superficie.



Incluye también una serie de elementos que mejoran la experiencia de manejo (dirección electrónica asistida, velocidad crucero y cámara de retroceso) e importantes elementos de seguridad pasiva como control electrónico de estabilidad (versión Griffe) seis airbags, asistente al frenado de emergencia y repartidor electrónico de frenado.

Peugeot 3008, el coche del año en Europa

El nuevo lenguaje de diseño se nota en la parrilla con efecto damero con el león de Peugeot y los faros Full LED bien afinados con coberturas negras y cromadas,

Es la hermana mayor de la 2008, y una de los primeras en aplicar Sharp Design, el nuevo lenguaje estilístico de la marca que combina curvas y ángulos afilados para lograr un look futurista. Es la segunda generación de este modelo, y la primera SUV en ganar el premio “Coche del año” otorgado por el Salón del Automóvil en Ginebra.



Al igual que la 2008, incorpora el exclusivo sistema i-cokpit, pero con algunas mejoras como el tablero de instrumentos personalizable y las Toogles switches, seis teclas tipo piano con acceso directo a las principales funciones de confort: radio, aire acondicionado automático bi-zona, navegación, configuración del vehículo, teléfono y aplicaciones móviles.



Debajo del capó presenta un motor THP (Turbo High Pressure) con una potencia de 165 CV, asociado a una transmisión automática EAT 6III de seis marcha y el sistema Advanced Grip Control para asegurar la adherencia en las condiciones más difíciles.



La 3008 está equipada con múltiples sistemas de ayuda a la conducción, que permiten maniobrar mejor, observar el entorno, y anticiparse a las condiciones de la carretera.

Cuenta con 5 estrellas en la prueba Euro NCAP de seguridad, y está equipada con múltiples sistemas de ayuda a la conducción, que permiten maniobrar mejor, observar el entorno, y anticiparse a las condiciones de la carretera. Entre ellos control crucero con regulador de distancia, Visio Park 2 para una visión 360° en la pantalla y cambio involuntario de carril.



Este nivel de protección se completa con la funión Active Safety Brake (frenado automático de emergencia) que detecta a los vehículos o peatones que circulan a baja velocidad y avisa al conductor de que existe un riesgo de colisión. En caso de que este no responda puede disiminuir la velocidad o frenar por sí solo para evitar el choque o al menos limitar su gravedad.



Una última joya es el sistema Park Assist, que avisa si existe un espacio libre para estacionar y maneja en forma autónoma la dirección del vehículo, mientras que el conductor lo único que tiene que hacer es ocuparse del acelerador y el freno.



El precio de la Peugeot 2008 en su versión inicial Feline es de U$S 24.990, mientras que el de la 3008 Gt Line es de U$S 54.000. Ambas forman parte de Una exoeriencia SUV2, un especial de El País que reúne la información de los principales modelos del mercado, acompañada de un despliegue inédito de imágenes, videos e infografías. Para acceder haga click aquí.