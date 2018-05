Arribó reconocida marca mundial para tratar la salud y estética de la piel

El otoño no solo produce cambios en la naturaleza sino también en la piel de las personas. Por eso, es la estación ideal para renovarse con una exfoliación profunda que elimine las células muertas e impurezas y las active nuevamente. De esta forma, restaurar el vigor y juventud de la piel.



Pero antes de comenzar un tratamiento es aconsejable realizarse un diagnóstico cutáneo de hidratación, sebosidad, rugosidad, luminosidad y pigmentación de la piel, entre otras cosas. El laboratorio argentino Biocosmética Exel, que se instaló en Uruguay hace muy poco, cuenta con este servicio.



En su boutique de Av Rivera y Luis Alberto de Herrera ofrece un amplio portfolio de productos faciales y corporales, que tratan desde las necesidades de la piel más tradicionales hasta las que surgen del cambio en el entorno ambiental y nuevos hábitos de vida.



Pero Exel no es un laboratorio cosmético más y esto se percibe por su aceptación mundial. Con presencia en más de 25 países, elabora tanto materias primas para la industria cosmética y farmacéutica como productos para el consumidor final con sus propias líneas de cuidado de piel y capilar. Además, tiene varias fórmulas patentadas que utilizan otras compañías de cosmética.



Su éxito mundial responde a su filosofía central de trabajar con principios activos naturales con aplicación de tecnología de vanguardia. Es así que emplea los últimos desarrollos en nanotecnología aplicada para obtener los resultados más eficaces de los elementos que ofrece la naturaleza.



“En un universo que se divide entre líneas de tecnología y líneas naturales, Exel plantea el ‘Nu Natural Concept’ que alude a este ensamble armónico entre ambos mundos, utilizando la tecnología para extraer los componentes más activos de las fuentes naturales y encapsularlos en nanovehículos (liposomas, nanomes, uniesferas) para garantizar su estabilidad y penetración”, comentó la export manager de la marca, Mariana Bianchin.



La calidad de sus productos con foco en la sustentabilidad la distinguen entre sus pares, con formulaciones de alto impacto que potencian su performance y efectividad.



“Contamos con productos que abordan distintas edades y necesidades cutáneas, cuyos resultados son visibles desde las primeras aplicaciones. El usuario Exel es un cliente informado, consciente de la importancia de utilizar productos bioseguros y amigables con el medioambiente. Que valora el origen de las materias primas de áreas no contaminadas, por un lado, y por otro está atento a la performance del producto y en permanente búsqueda de novedades”, explicó Bianchin.



Expansión internacional. El laboratorio tiene una amplia experiencia arribando a nuevos mercados. Está presente en varios países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Méjico, Nicaragua, Paraguay y Perú), EE.UU., Ucrania, India, Australia, Inglaterra, España e Italia.



Biocosmética Exel se ubica en un punto privilegiado de Montevideo, en Av Rivera y Luis A. de Herrera.

Si bien hace pocos meses que ingresó al mercado local, las expectativas de la empresa son altas ya que tienen presente que la consumidora uruguaya es exigente e informada.



“Eso, aunado a la calidad de nuestros productos, es lo que nos permite proyectar un exponencial crecimiento, tanto en el sector profesional como en el de venta al público. Nuestro desafío es conseguir que prueben el producto y de esa manera comprobar que sin gastar más, pueden acceder a un producto de calidad superior”, indicó.



Para instalar la primera Exel Boutique eligieron uno de los puntos neurálgicos de Montevideo, muy cerca del Montevideo Shopping, y próximamente pretenden ganar más presencia a través de distribuidores tanto en Montevideo como en otras ciudades del país.



En este sentido, ya se concretó un acuerdo con Farmashop para comercializar en la cadena sus productos. Este método de distribución es utilizado en otros mercados. En Argentina, por ejemplo, uno puede hallar sus productos -además de en sus propios locales- en la cadena Las Margaritas.



La marca se manifestó feliz por su desembarco en Uruguay. “Creemos que el consumidor va a recibir muy bien esta llegada de la marca al país. Así que los invitamos a conocer nuestra línea”, acotó, mientras agregó que en la boutique pueden probar los productos y recibir un diagnóstico personalizado por parte de la cosmetóloga, ambas acciones sin costo alguno.



Remarcó, además, que “a sabiendas de que el consumidor uruguayo es de los más exigentes de la región, su propósito es desarrollar estrategias y propuestas a la altura de sus expectativas, consolidando el crecimiento de la marca en una estrecha relación con sus clientes”.



Su extenso portfolio de productos permite una amplia variedad de precios, desde los más accesibles de la línea básica a precios de mayor costo en las premium y de lujo, siempre cuidando la relación calidad-precio. Como empresa su desafío a corto plazo es consolidarse y expandirse a otros mercados. El año pasado ampliaron sus horizontes con la apertura en el mercado indio y asentándose en América Latina con su presencia en Brasil y Uruguay.



“Nuestra expectativa es seguir expandiendo la línea en los distintos continentes, seguros de que dicho desafío conlleva un crecimiento permanente para mantenernos en la vanguardia de la cosmética mundial”, subrayó.