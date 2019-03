Apple presentó Apple News y AppleTV+ para difusión de contenidos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple presentó este lunes un nuevo servicio de noticias, Apple News+, que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News.

"Todas estas revistas pasan a estar disponibles en el nuevo servicio que hemos llamado Apple News+", indicó el consejero delegado de la firma con sede en Cupertino (California, EE.UU.) durante la presentación del nuevo producto, basado en un sistema de suscripción.

News+ permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune y New York Magazine.

Apple anunció también este lunes un servicio de contenidos originales de televisión en "streaming", bautizado Apple TV+, con lo que entra en la pugna por esta modalidad de consumo audiovisual al alza en competición con Netflix, Hulu y Amazon.



La presentación del nuevo producto de la compañía de la manzana mordida contó con la presencia sobre el escenario del director Steven Spielberg, quien anunció que producirá contenidos para Apple TV+, así como de otros famosos como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa.



Spielberg llevará a la pequeña pantalla la serie de cómics clásicos "Amazing Stories", mientras que Winfrey dijo estar produciendo dos documentales: uno bajo el título "Toxic Labor", que versará sobre acoso en el entorno laboral, y otro aún sin título oficial que se centrará en salud mental.



Carrell, Aniston y Witherspoon, por su parte, protagonizarán "The Morning Show", el director JJ Abrams sacará un programa sobre jóvenes artistas titulado "Little Voice", y el carismático pájaro "Big Bird" de "Sesame Street" fue el encargado de anunciar un programa infantil titulado "Helpsters".



Apple TV+ estará disponible en más de 100 países a partir de este otoño, no incluirá anuncios y por el momento Apple no anunció cuál será su precio.



La empresa de Cupertino (California, EE.UU.) también reveló otro servicio de contenidos en "streaming" bautizado como Apple TV Channels, que integra programación de Amazon, Hulu, Epix, HBO, Showtime y Starz, entre otros, además de los canales de suscripción tradicionales del mercado estadounidense.



Una de las sorpresas de la jornada de hoy fue conocer que Amazon y Hulu hayan aceptado estar presentes en Apple TV Channels, ya que este constituye una competencia para sus propios servicios, lo que explica que Netflix, el actual líder de suscripción en "streaming", no esté disponible en la plataforma de Apple.



Según explicó el vicepresidente de servicios de Apple Peter Stern (exdirectivo de Time Warner Cable), Channels permitirá a los usuarios pagar únicamente por aquellos canales que quieran ver, sin tener que contratar "paquetes", y permitirá descargar los contenidos para que puedan ser visualizados sin conexión a internet.