Advierten de posibles fallos en telecomunicaciones a causa de viento solar

El titular del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, Américo González Esparza, expuso que entre los días 14 y 18 de marzo el planeta podría experimentar fallas en las telecomunicaciones a causa del viento solar de una tormenta geomagnética de intensidad moderada que se originó en el Sol hace 27 días y que ahorra llega a la Tierra.



El especialista aclaró que "no se trata de un evento explosivo en el Sol", por lo que no conviene confundirlo con una tormenta solar. "Si estuviéramos hablando de una tormenta solar intensa sí tendríamos que tener los focos amarillos prendidos", dijo.



La tormenta geomagnética que se espera a partir de mañana tiene su origen en estructuras llamadas "hoyos coronales", que giran con el eje del Sol.



En este caso, la estructura se formó hace 27 días, el tiempo que tardó en llegar a la Tierra.



De estos hoyos sale el viento solar que también tiene interacciones con el campo geomagnético de nuestro planeta, produciendo fenómenos como las auroras boreales, así como algunas alteraciones menores en telecomunicaciones.



El experto comparó el fenómeno con "un sismo de magnitud 4 o 5", es decir, un evento común que ocurre unas 300 veces en un ciclo solar (once años).



"Los consideramos eventos modestos y es la razón de que se pudiera predecir con tanto tiempo de antelación", añadió González Esparza.



Aun así, el experto aprovechó para apuntar que se debe estar alerta por las tormentas solares pese a la lejanía de la última, que ocurrió hace 160 años y generó importantes interrupciones en la comunicación telegráfica en una época en no había teléfonos celulares ni servicios de geolocalización.



"Se le conoció como el evento Carrington y el próximo podría ocurrir dentro de 50, 30 o en dos años; no lo sabemos. A nivel mundial, estos eventos sirven para ponernos de acuerdo en la forma de actuar, coordinarnos a nivel de naciones", comentó el experto.