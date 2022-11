"Masterchef Celebrity: Uruguay" definió a sus finalistas con dos duelos que emocionaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tercera temporada de Masterchef Celebrity: Uruguay, el reality show culinario de Canal 10, definió a sus dos finalistas en una noche reñida y sumamente emotiva. Eduardo "Colo" Gianarelli, Eunice Castro, Martín Kesman y Sara Perrone fueron los semifinalistas.

La dinámica estuvo marcada por dos duelos: Castro vs. Kesman, y Gianarelli vs. Perrone. Cada uno debía preparar, en 90 minutos, un plato caliente y otro frío. A su vez, los participantes tuvieron dos ingredientes designados a través del azar. Castro debió trabajar con cordero y guayabos; Kesman con caviar y pescado blanco; Gianarelli con calabaza criolla y grapamiel; y Perrone con camarones de Rocha y membrillos.

primera semifinal Martín Kesman vs. Eunice Castro

La primera muestra fue de platos fríos. Castro presentó un involtini de berenjena con queso de cabra y rúcula con jamón crudo sobre mermelada de guayabo. "Está en el punto exacto, queda flexible y bueno. Tiene un buen contraste", le dijo Puglia. "La berenjena está bien cocinada, la mezcla entre el queso de cabra y el crocante del jamón estuvo muy bueno", agregó Lainé. "La combinación de sabores está muy acertada", sumó Torres.

Kesman, por su parte, ofreció un blinis con crema de eneldo y ciboulette, huevo poché de codorniz y caviar. "Es una idea clásica que eleva a un producto tan noble como el caviar. El huevo está en su punto perfecto, aunque en la estética me faltó un poco más de vos. Pero es muy correcto", comentó Torres. "Verte trabajar es muy bueno porque sos muy ordenado, pero hay mucha crema y eso le saca sabor al caviar", agregó Lainé. "Te felicito por la idea, es un gusto verte trabajar".

Luego, llegaron los platos calientes y Castro presentó un cordero al curry con cous cous de vegetales. "El sabor está muy bueno y el punto de cocción del cordero está perfecto, mi crítica es que el morrón está crocante", dijo Lainé. "Siento que en los sabores y en los aromas estás presente. Es un plato sabroso, aunque tiene el detalle del emplatado", comentó Torres. "Excelente sabor, el cous cous está muy bueno pero se te fue la mano con la proporción", completó Puglia.

Kesman, por su parte, ofreció una reversión de guelfite fish con salsa jrein. "El pescado está sabroso, es un plato del que hay que estar orgulloso, así que muchas gracias", dijo . "Te felicito por la forma en que trabajaste el pescado", sumó Lainé. "Te felicito por la decisión y por tu evolución", cerró Puglia.

Tras degustar los platos, llegó el momento de que el jurado decidiera quién sería el primer finalista de Masterchef Celebrity: Uruguay. Fue Puglia el encargado de nombrar a Eunice Castro, quien recibió la noticia entre lágrimas. "Gracias a todos. Hace siete años que no estoy en la televisión y nunca me imaginé que mi retorno a la tele iba a ser en Masterchef y de esta manera. Se lo dedico a mi papá y a mis hermanos", celebró.



segunda SEMIFINAL "Colo" Gianarelli vs. Sara Perrone

Al momento de los platos calientes, Perrone ofreció camarones en salsa de coco con arroz. "Todos los gustos del platos están acertados y suman mucho. Yo me lo comería chocha", dijo Torres. "La salsa está muy bien, aunque el arroz está un poquito salado; es un detallecito", sumó Lainé. "Aplicaste una buena técnica para el camarón y lograste que explotaran los sabores", comentó Puglia.

Gianarelli, por su parte, presentó un matambrito de cerdo sobre cebollas al vino tinto y puré de zapallo criollo. "Es un plato agradable a la vista, el puré está bueno y la carne muy bien hecha. Aunque le faltó algo verde", dijo Lainé. "La carne está en el punto justo, cocido afuera y jugoso adentro, pero le faltó un juguito; igual fue un muy buen trabajo", añadió Puglia. "El puré de zapallo está impecable, aunque me faltó algún verde", dijo Torres.

Cuando llegó el turno de los platos fríos, Perrone ofreció un bizcocho crocante de almendras con crema de membrillos en almíbar y salsa de caramelo. "El bizcocho es delicioso, la salsa es buena y la crema tiene buena textura pero me faltó membrillo", observó Puglia. "Me gustó el caramelo y su consistencia, está muy balanceada pero también me faltó un poco de membrillo", coincidió Lainé. "El bizcocho está perfecto, pero también siento que le faltó más membrillo", sumó Torres.

Gianarelli ofreció un crumble de frutos secos con crema de queso, peras caramelizadas y caviar de grapamiel. "Tiene todo lo que tiene que tener un postre: cada ingrediente va construyendo el sabor. Muy buen trabajo", celebró Torres. "El crumble está espectacular", comentó Lainé. "El caviar explota en boca y le da un protagonismo en boca que bien valió la pena hacerlo", cerró Puglia.

Tras degustar los platos, Torres fue la encargada de anunciar al segundo finalista de Masterchef Celebrity: Uruguay. Se trató de Eduardo "Colo" Gianarelli, quien se enfrentará a Eunice Castro el próximo martes. "Más allá de estar feliz, me imagino a mi hijo re orgulloso", dijo Gianarelli entre lágrimas. "Cuando llegue a casa voy a abrazar a mi familia para festejar y sacar toda esta emoción de adentro", agregó.