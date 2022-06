El Carnaval 2023 se prepara con récord de aspirantes, regresos y murgas del exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de un 2021 suspendido y un 2022 zigzagueante por los coletazos de la pandemia, el próximo Carnaval está lanzado más fuerte y temprano que nunca con un inesperado récord de aspirantes, más otros anuncios rimbombantes que le ponen calor al invierno.

Según el conteo realizado por El País, hay 53 agrupaciones que se preparan para la prueba de admisión a desarrollarse del 13 al 20 de noviembre en el Teatro de Verano, y que otorgará 20 lugares para el próximo febrero: 31 son murgas, 10 son humoristas, cuatro parodistas, cuatro comparsas y cuatro revistas, un puzzle nunca visto desde que se instaló la clasificatoria, hace 37 años.



Otros 24 participantes de las cinco categorías -los mejores de la última temporada- están exonerados de la ronda preliminar, de modo que su reencuentro con los espectadores está fijado para el jueves 19 de enero en el Desfile Inaugural, la antesala de un certamen que comenzará cuatro días más tarde y que se extenderá por casi 40 noches.



En las murgas se explica el aumento del 80% en la cantidad de grupos que buscan su lugar; pugnarán por 10 cupos.Entre ellas sobresale el regreso de La Nueva Milonga, fundada hace 70 años por el mítico Tito Pastrana, y que vuelve con la dirección coral de Rafael Antognazza y la actuación de Gastón “Rusito” González, más un coro de figuras.



Antognazza y la letrista, Jimena Márquez, tendrán el desafío de aggiornar una murga tradicional a las sensibilidades de estos tiempos. Para el músico será una tarea de “mucha experimentación entre lo viejo y lo nuevo”, mientras que la autora del repertorio perfila un trazo de modernidad, con una propuesta que hablará sobre “el público y lo público”, según adelantó a El País.



Entre los títulos con historia figuran, además, la actual decana entre las participantes, Curtidores de Hongos -que tendrá los regresos de dos referentes, Freddy González y Hugo Arturo, para reparar el duro golpe que representó la pasada eliminación liguillera-, así como Araca la Cana, que todavía no realizó anuncios.



Pero el menú murguero también incluye la sal y pimienta de nuevas generaciones. Es el caso de Un Título Viejo, la retadora punto a punto de Agarrate Catalina en 2020, y ausente el año pasado luego de la polémica disparada por las denuncias de Varones Carnaval, que involucraron a algunos de sus componentes. Retornan de la mano de Fabricio Speranza y Maximiliano Tuala, en un proceso que incorpora un trabajo con la Sociedad Uruguaya de Sexología, tras la decisión de los artistas de revisar sus conductas.



La ola juvenil se completa con las participaciones de la ascendente y actual revelación Mi Vieja Mula; de Metele que Son Pasteles y Cayó la Cabra, que estuvieron muy lejos de las expectativas en la última temporada; de A la Bartola, de auspicioso debut; de La Venganza de los Utileros, injustamente eliminada en febrero y de Son Delirante, de año irregular.







primera vuelta. La inusual prueba de admisión requerirá un jurado de paladar calibrado para clasificar y eliminar conjuntos de un plumazo. El gerente de Eventos de la Intendencia de Montevideo, Pablo Barletta, dijo a El País que la comuna ya está en conocimiento de un posible número elevado de grupos para noviembre, lo que “implicaría un mayor esfuerzo de organización”.



Idéntica idea comparte el prosecretario de Daecpu, Jorge Ferreira, quien añade que se avecina un Carnaval “sin precedentes”, porque ya no estarán “los miedos de la pandemia”. Ferreira fundamenta que “el éxito organizativo del 2022” y un incremento del 16 % en el valor económico de los premios explican la fuerte demanda de participación. Los grupos nuevos empezarán los trámites de registro este viernes.



Uno de ellos será La Orilla Brava, que viene desde Rosario, Argentina. “El género murguero tiene un alcance inigualable, es como nuestro rock and roll”, sostiene su director Fernando Lingiardi, al frente de la logística del viaje y de financiar un largo recorrido desde el Paraná, navegando incluso las aguas arriba de las diferencias cambiarias que hacen más costoso el viaje. Será la cuarta vez que una murga de ese país pisará Montevideo.



Más desafíos aún tendrá la murga australiana La Bacana, compuesta por uruguayos radicados en Sidney, que también apronta las valijas, aunque, en este caso, para presentarse fuera de concurso.



Estará dirigida por José Morgade, que en agosto atravesará 12 husos horarios para ir a arreglar su coro.



El radar murguero se completa con una variedad de agrupaciones del interior: Con Gusto no Pica, de Soriano; A Toda Costa y Hábiles Declarantes, de Canelones; las sanduceras Jardín del Pueblo y La Puntera; y la maragata De Frente y Mano.



Entre las montevideanas también figuran la siempre combativa La Margarita, junto a Acontraluz, La Martingala, La Vieja Norma, Modestia Aparte, Murguer King, La Macanuda, Los Plebeyos del Paso de la Arena, La Mimosa, La Sellada y La Penúltima Copa. También habrá dos muy particulares: Gente Grande, formada por excomponentes de La Catinguda, y Barrio Querido, integrada por Gerardo Nieto, para mezclar plena y marcha camión.



Saltimbanquis, por su parte, amagó con regresar, aunque al final postergó su retorno para festejar su centenario en 2024.







La risa y lo demás. El humorismo viene cotizando en baja en los últimos carnavales. Sin embargo, hay varios grupos que probarán suerte en noviembre, instancia para la cual “no alcanzan solo las buenas intenciones”, analizó el periodista Marcelo Fernández en charla con El País.



Será otra de las categorías con un importante desfase entre cantidad de participantes y cupos disponibles: hay 10 aspirantes para solo dos lugares en febrero.



La atención está puesta en el siempre prometido retorno de Los Buby’s, los maestros del humorismo en los ‘90. Regresarán con la base del elenco que los hizo ganar ocho primeros premios, “aunque ahora más viejos, con menos pelo y más panza”, relata Willy Quimpos, ideólogo de esta vuelta.



También estarán presentes Clementinos, que no se rinden pese a varias eliminaciones consecutivas; Fantoches, que sumaron a Gustavo Maritato y Fernando Serra, dos viejos socios de grandes batallas carnavaleras; y Cyranos, con un elenco distinto respecto del de los espectáculos ganadores de la década pasada.



Completan la nómina Bastoneros, Los Bam Bam, Caras Rotas, Lo’ Rueda Floja, Los Románticos y Tus Efinter’s.



En revistas hay cuatro participantes para solo dos lugares: estarán presentes House y Carambola, ambas ganadoras de primeros premios; La Selección, procedente de Paysandú, y Versátil, que es una debutante.



En comparsas habrá cuatro participantes y tres cupos. La definición estará entre Integración, de la familia Gularte; Tambores Unidos por África, La Comunidad del Tambor y Silanga Nzundu.



En tanto, la emoción del parodismo en noviembre dependerá del eventual regreso de Nazarenos, que arma su plantel pero sin confirmar aún su presencia. Pretenden su vuelta para celebrar los 50 carnavales de su histórico referente, Miguel Villalba, y tienen elegida una parodia sobre la vida de Luisa Cuesta.



Los restantes grupos de este género son Apolos, que realizará la parodia “Helena de Troya”; Capuletos, que llevará a escena la vida de Servando Ruiz, “El Boyero”; y Aristophanes, que confirmó su salida pero sin definir aún su temática. A esta categoría le corresponden tres cupos.



Si bien la estadística dice que algún grupo se baja durante el proceso creativo, el mundo carnavalero da por descontada una gran previa de la próxima temporada.

Para Marcelo Fernández, la atracción fuerte una vez más serán las murgas, donde los grupos ya clasificados agitaron las aguas y motivaron a otros a decir presente.

"Luego de la pandemia, hay mucha gente que se ha vuelto a juntar y el carnaval no es la excepción", sostiene.

Ferreira, en nombre de los directores tiene una opinión mucho más jugada: "Estamos en los meses previos al mejor carnaval de las últimas tres décadas, y eso que aún no hemos escuchado cantar una cuarteta", finaliza.