El piropo de Natalia Oreiro a Nancy Dupláa tras su reciente encuentro: "Tiene buen..."

Natalia Oreiro y Nancy Duplaá protagonizaron un cariñoso encuentro en el marco de los Premios Cóndor de Plata a las series 2022, que tuvo lugar el lunes 14 de noviembre y donde la uruguaya brilló por su trabajo.

Y a pesar de que alrededor de ambas hay rumores históricos de un mal vínculo, la actriz, cantante y conductora decidió despejar cualquier duda y, ante cámara, le dio un efusivo beso a su colega.

La tensión instalada entre ambas tiene como denominador común a Pablo Echarri, expareja de Oreiro y actual de Duplaá. En muchos casos, se ha especulado sobre la imposiblida de que Oreiro y Echarri vuelvan a trabajar juntos, por los celos que esto podría generar y por el fantasma de aquel viejo amor que se robó la atención de la prensa en la década de 1990.

Pero en los Cóndor, mientras la artista argentina daba una entrevista, fue sorprendida por la uruguaya que pasó a su lado y sin mediar palabra, tomó su rostro, le dio un beso en la mejilla y siguió su camino. Todo quedó registrado por las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece).

En las últimas horas, también en Socios, Natalia Oreiro habló del tema y aprovechó para dedicarle un piropo a Duplaá. "Yo nunca estuve peleada, no. Cero, eso no. Me vi toda La leona, me encantaba, se lo dije a ella. También me vi El elegido, Resistiré, re fan en casa. Y además siempre lo conté, eso es lo más loco", declaró.

Después Oreiro, que daba la entrevista junto a Fernán Miras porque están filmando una película juntos, reconoció que le dio el beso "de sopetón" y que de ahí viene la reacción de sorpresa de su colega. "¿No le tocaste el culo al mismo tiempo?", preguntó entonces Miras. "Creo que sí. Tiene buen culo", respondió, elogiosa y graciosa, la conductora de Got Talent.