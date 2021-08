Nació María Julia, la hija de Ariel Nahuelpán y Maru Montoya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ariel Nahuelpán y su esposa Maru Montoya le dieron la bienvenida de María Julia, la primera hija del matrimonio que nació este sábado. El delantero de Peñarol y su esposa ecuatoriana compartieron la noticia y fotos de la bebé.

"Nuestra primera linda mala noche! Sin dormir 24h. Comencé con contracciones a las 04:30 AM. Rompí fuente a las 06:30 AM. Nació María Julia a las 11:58 AM", describió la modelo en la red social Twitter.

Horas después, Montoya compartió la primera foto de María Julia. "Mi chiquita hermosa. Estamos felices de tenerte. Te amamos", escribió.

El deportista argentino también compartió su felicidad. Al publicar una foto de la bebé, reprodujo la letra de la canción "Te esperaba", de Carlos Rivera.