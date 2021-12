Se decretó La Bajada 2021: qué es y cómo escucharla por streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que Urbana FM, la radio donde Justicia Infinita salía al aire, haya decidido levantar toda su programación, no impidió que La Bajada siguiera adelante. Como ya había sucedido cuando se terminó el ciclo de Océano FM, la tradicional despedida de año liderada por Gonzalo Cammarota continuó con sus preparativos y llegó este viernes 10 de diciembre.

Sobre las 12.50, la celebración que tiene como cometido decretar que hasta marzo del año siguiente no hay que tomarse nada demasiado en serio, comenzó con una nueva edición. Esta vez, se la puede seguir y ver en vivo a través de Twich, la plataforma de transmisiones de streaming en directo.

📺 | Sobre las 12:00 (sí, un poquito más tarde) arrancamos una transmisión muy viernes de Justwitchia Infinita, y... ta, no, dejá...

— Justicia Infinita (@JusticiaRadio) December 10, 2021

Es la primera vez que no se la escuchará por radio de aire.



De La Bajada 2021 participarán, según se anunció, las bandas Cumbia Club y Reggaepoppins, la DJ Vala Nirenberg y posiblemente varias figuras que hacen al entorno de Justicia Infinita.



La Bajada es una maratónica jornada musical en la que Gonzalo Cammarota se convierte en DJ Sanata, un personaje que llena las horas de canciones festivas; es un repertorio que se caracteriza por lo bizarro y está asociado a eventos como cumpleaños de 15, casamientos o la Nochebuena. No faltan viejos temas de la música tropical uruguaya ni hits como "No te preocupes más" de El Símbolo, y tampoco el saludo a "la sociedad de la nieve", una suerte de latiguillo.



El evento se realiza en la Rambla Pte. Wilson, frente al Club de Golf. Se montó una estructura para la ocasión y se pusieron a disposición una serie de entradas, gratuitas a través de la plataforma Redtickets, que se agotaron rápidamente. Eran para mayores de 18 años y solo para público vacunado.

"Estamos en un predio que por cuestiones sanitarias tiene que estar delimitado", explicó Cammarota.



Se esperaba que la transmisión comenzara sobre el mediodía, pero al final inició cerca de las 13.00. Según contó María Noel Marrone cuando inició la transmisión, no pudieron empezar antes porque estaban sin luz para poder terminar todas las instalaciones necesarias.

El año pasado, La Bajada había sido anunciada pero al final fue suspendida por el rebrote de coronavirus, por lo que este año será especial. Sin embargo, durante la pandemia en 2020, DJ Sanata estuvo más activo que nunca, promoviendo bailes virtuales desde Urbana FM, con una selección musical bien similar a la que usa en La Bajada.

Así se vivió La Bajada 2019 en el Parque Rodó. Foto: Nicolás Lauber

"Un buen día empecé a poner tres o cuatro canciones que nunca sonarían en Justicia. Estábamos en una época en la pertenecíamos a la movida del rock nacional, entonces era bastante raro que en el programa donde sonaban Trotsky Vengarán, Buitres, Rage Against the Machine y Metallica, empezara a sonar 'Viva la mamma' o el Puma. Empezó como cuatro canciones, después pasó a ser media hora y luego una hora", dijo Cammarota a El País sobre el origen de este evento.

De la icónica camisa que dice "OFF!" y se convirtió en el uniforme de DJ Sanata, contó: "Es un regalo que me hace mi madre de un viaje porque yo usaba camisas floreadas, aunque esta no tiene mucho de camisa floreada. En un momento quise presentar a DJ bien bizarro, con voz engolada y una camisa horrible, y la empecé a usar. A partir de ahí la gente empezó a venir a la radio. Eso nos empezó a superar y nos dimos cuenta de que no daba que la gente viniera al predio de Océano FM y que el sonido saliera de los parlantes de sus autos. Así que un año sacamos los nuestros y empezó a crecer. En una de las Bajadas fueron casi 2000 personas, y el año pasado explotó todo. Fue demencial". Eso fue en referencia a la edición de 2019, que se realizó en el Parque Rodó y fue multitudinaria.



En las últimas 48 horas, el hashtag #LaBajada se posicionó como trending topic en Twitter en Uruguay.