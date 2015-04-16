¿Cuánto le ofreció Cotelo a Messi para llevarlo a Cerro?

Gracias a la gestión de Luis Suárez, el conductor de Por la camiseta se dio el gusto de tentar al mejor futbolista del mundo para llevarlo al club de sus amores.

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En el estreno de Por la camiseta (Canal 10), Rafa Cotelo confirmó que tiene un don especial para tratar a las estrellas de la selección celeste, pero en su estadía por Barcelona redobló la apuesta y, gestión de Luis Suárez mediante, logró tener divertidos mano a mano con Javier Mascherano, Iniesta y el mismísimo Lionel Messi.

Las notas con las tres figuras del Barca fue breves pero entretenidas. Tan es así, que Rafa logró que Messi se mostrara sonriente y distendido ante una cámara, luego que el hincha de Cerro le ofreciera un contrato por 75 mil pesos uruguayos (ya con el descuento del IRPF) para sumarlo al conjunto de la villa. Con buena onda, el crack rosarino quedó en responderle la oferta. Después, se tomó una foto con el Rafa y su banadera albiceleste que quedará para la posteridad.

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