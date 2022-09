La confesión de Cacho De la Cruz: "Era un adicto a la televisión y me iba a matar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La salida de una biografía de Cacho De la Cruz, figura indiscutida de la televisión rioplatense, ha puesto al conductor de vuelta en el radar de los medios y los curiosos. Alejado de la pantalla, Cacho contó historias y detalles de su vida en Todo esto es mentira, el libro de Joaquín Doldán lanzado en junio pasado.

Con Doldán, el presentador prepara su vuelta a los medios con un ciclo radial que estaba previsto para setiembre y que, finalmente, se grabará a fines de octubre en un evento en vivo. Y también con él participó este lunes de Algo contigo, por Canal 4.

Mientras el escritor visitó el piso del ciclo conducido por Luis Alberto Carballo, De la Cruz participó mediante una entrevista grabada aparte, y en la que repasó diferentes aspectos de su vida. Entre ellos, una vez más, su salida de la televisión y los motivos que lo llevaron a no volver.

"Era un adicto a la televisión, y me iba a matar... Capaz que ya ni existía", reconoció Cacho. "¿Por qué? Porque trabajaba mucho".

Cuando Carballo le dijo que consideraba que él podría haber seguido en la televisión durante mucho tiempo más, Cacho retrucó: "Sin embargo yo no lo sentía así. Y no lo siento. Ya no pertenecía más".

Luego declaró: "Lo mismo fue un cansancio corporal también, no mental. Porque yo metía la mano en todo, la cuchara en todo: en el decorado, la pintura, el vestuario... Y agarraba el serrucho, agarraba el pincel, martillaba y dormía en el sillón en el que después hacía la entrevista".

Cacho también confesó que una vez alejado de Canal 12, fue convocado de otros canales y tentado para hacer nuevos contenidos. "Yo ya dije que no soy más para la televisión", resumió.