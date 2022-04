Benjamín Vicuña se emocionó al revelar cómo se imagina su reencuentro con su hija Blanca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante su paso por PH: Podemos hablar, Benjamín Vicuña ofreció uno de los momentos más emotivos en lo que va de la nueva temporada del formato conducido por Andy Kusnetzoff.



En uno de los segmentos del programa que se emite los sábados en el canal argentino Telefé, el conductor le pidió a sus invitados que seleccionen una postal significativa en sus vidas. Y el actor chileno no dudó en elegir una foto con su hija Blanca, que falleció en setiembre de 2012, y relató de cómo se imagina su reencuentro.



“Tengo una imagen y creo que también hay una foto de un atardecer, de una hora mágica, con mi hija Blanca, en la playa, que siempre la veo, porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo. Y es como me lo imagino también”, expresó el exmarido de Pampita al borde de quebrarse.



Con ese escenario, el actor aportó más detalles de cómo sueña que será reencontrarse con Blanca, que murió a los 6 años. “Me lo imagino con esa brisa, con ese océano, con esas caras, que por esa hora del día y de la luz se van más allá de lo que aparentan ser. Esa es la foto maravillosa del reencuentro”, aseguró.



En otro segmento del ciclo, Vicuña aludió a cómo el fallecimiento de su hija cambió por completo su visión de la vida y de cómo la procesa. En ese sentido, habló de su vínculo con Roberto García Moritán, el actual esposo de su expareja.



“Yo entendí con lo de Blanca que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso, de la pareja de mi ex, siempre se agradece el amor y el cariño a tus hijos. Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó es que se vuelven locos con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. En ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro”, concluyó.