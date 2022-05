Sueco Ruben Östlund gana su segunda Palma de Oro en Cannes por "Triangle of sadness"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director sueco Ruben Östlund ganó este sábado su segunda Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes con Triangle of sadness, una comedia satírica sobre el mundo actual y las clases más privilegiadas.

Después de obtener el máximo galardón en 2017 con The square, también una sátira sobre el arte contemporáneo, el cineasta vuelve a presentar una mirada mordaz sobre las diferencias entre los ricos y los pobres.

El cineasta, de 48 años, se ha sumado al reducido grupo de directores que tienen dos Palmas de Oro a sus espaldas, como los hermanos Dardenne y Ken Loach.

Triangle of sadness narra las peripecias de varios pasajeros de un crucero de lujo que han naufragado en una isla desierta.

"Todo el jurado quedó extremadamente conmocionado con este filme", dijo el presidente del jurado el actor francés Vincent Lindon.

El Gran Premio, la segunda mayor recompensa del certamen, fue para Close, del belga Lukas Dhont, sobre una amistad rota entre dos adolescentes, ex aequo con Stars at noon, de la francesa Claire Denis, un thriller romántico ambientado en Nicaragua.

Otro filme realizado por belgas, la pareja Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, recibió el Premio del Jurado, ex aequo con el polaco Jerzy Skolimowski y su sorprendente Eo, protagonizado por un asno.

En la interpretación, los premios recayeron en la actriz iraní Zar Amir Ebrahimi, por su papel de una tenaz periodista en Holy spider, y el surcoreano Song Kang-ho, protagonista de la premiada Parásitos, por Broker, del realizador japonés Hirokazu Kore-Eda.



A continuación, todos los premiados de la 75° edición del Festival de cine de Cannes.

- Palma de Oro: Triangle of sadness, del sueco Ruben Ostlund

- Gran Premio: Close del belga Lukas Dhont ex aequo con Stars at noon de la francesa Claire Denis

- Premio del Jurado: los belgas Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch por Las ocho montañas, ex aequo con el polaco Jerzy Skolimowski por Eo.

- Mejor Dirección: el coreano Park Chan-Wook por Decision to leave

- Premio especial del 75º aniversario: Tori y Lokita de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne

- Mejor Guion: el sueco Tarik Saleh por Boy from heaven

- Mejor Actriz: la iraní Zar Amir Ebrahimi por Holy spider

- Mejor Actor: el surcoreano Song Kang-ho por Broker

- Palma de Oro de Honor: los actores estadounidenses Tom Cruise y Forest Whitaker.