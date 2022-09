Hugh Jackman volverá como Wolverine en "Deadpool 3": ¿cuándo se estrena la película?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hugh Jackman marcará su regreso como Wolverine en Deadpool 3, película en la que Ryan Reynolds retomará su protagónico en el rol del antihéroe. Además, se confirmó que la tercera entrega de la franquicia llegará a los cines el 6 de setiembre de 2024. El anuncio fue compartido por Reynolds en video publicado en Instagram.



“Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la próxima película de Deadpool durante mucho tiempo”, dice en el video publicado el martes. “Realmente he tenido que buscar en mi alma en este caso. Su primera aparición en el UCM obviamente necesita sentirse especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado”.



"Cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo... no tengo nada. Sí, está completamente vacío aquí. Y aterrador. Pero teníamos una idea...”, agregó. Antes de dar fin al clip, el actor australiano aparece detrás de él y le pregunta si estaría interesado en participar. “Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?”. La respuesta es “sí, claro, Ryan”.



El miércoles, publicaron otro video promocional en sus redes. Allí prometieron explicar de manera rápida "preguntas sobre la línea de tiempo en la que se desarrolla la película, el canon de Logan, preguntas y respuestas del Universo Cinematográfico de Marvel y todo lo que pueden hacer todo el día o no", se lee en el posteo de Instagram.



“Hola, ¿cómo están? Sé que tienen muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas. Pero, estén tranquilos que vamos a responderlas ahora mismo. Como por ejemplo: ¿cómo es que Wolverine está vivo después de Logan?”, comienza diciendo Jackman.



A esto, Reynolds responde que Logan se desarrolla en 2029 y que “es una cosa totalmente aparte”. “Logan muere en Logan. No se toca eso. Lo que realmente pasa en nuestra película es que…”, continúan hablando mientras la música de fondo sube y no deja escuchar lo que Ryan y Hugh están diciendo. La canción es "Wake Me Up Before You Go-Go", de Wham!