Empleados del rodaje de Baldwin se quejaron días antes de las condiciones de seguridad 

Varios empleados del rodaje en el que Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins protestaron, ese mismo día, por supuestas malas condiciones labores y falta de seguridad.



Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times, media docena de asistentes y operadores de cámara dimitieron en bloque el día del fatal accidente, ya que en las jornadas previas hubo problemas con esa misma arma, que en su opinión no estaba correctamente supervisada.



Por su parte, la oficina del Sheriff de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.), declinó hacer comentarios al respecto y afirmó que no tendrá más información hasta la semana que viene, según continúe la investigación.



El jueves por la tarde, la productora del filme "Rust" indicó que el accidente se debió a una pistola cargada con cartuchos de fogueo y no con balas, aunque las autoridades no confirmaron este punto.



"Ni siquiera hemos comenzado la investigación forense sobre ese tema", dijo el portavoz del Sheriff, Juan Ríos, en un comunicado difundido por la revista Deadline el viernes.



Asimismo, tres empleados sin identificar narraron a Los Ángeles Times que un grupo de técnicos se quejó porque había "una falta de medidas de seguridad muy seria" en el plató.



Las protestas llegaron a tal punto que seis horas antes del incidente, hasta media docena de operadores de cámara abandonaron el estudio y fueron reemplazados por personal que no estaba adscrito a ningún sindicato profesional.



Dos días antes, Lane Luper, un asistente de cámara adscrito al sindicato Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena), describió las supuestas condiciones precarias del rodaje a través de una serie de comentarios de Facebook revisados por Efe.



"En este momento, estoy luchando para que mi equipo, en esta película, tenga habitaciones de hotel cuando nos demoramos o estamos demasiado cansados para conducir una hora de regreso desde el lugar de grabación hasta Albuquerque. O dicen que no o nos ofrecen un motel basura junto a la carretera que se utiliza como refugio para mendigos", escribió el técnico.



Luper publicó los comentarios como respuesta a un vídeo en el que Baldwin animaba al sindicato a convocar una huelga mientras se negociaba un convenio con la patronal de estudios de Hollywood.



"Estoy literalmente en la producción de Nuevo México, con él y los productores, y están tratando al equipo local como mierda de perro", afirmó antes de añadir que "ni siquiera" habían pagado lo correcto.



Otra fuente indicó que la directora de fotografía que falleció pidió mejorar las condiciones de su equipo, aunque no se conocen más detalles al respecto.



Baldwin, actor y productor del filme, aseguró este viernes que tenía "el corazón roto" por el accidente.



"No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida de Halyna Hutchins, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia", indicó el actor en su perfil de Twitter.



El intérprete, que también hirió al director del filme, Joel Souza, añadió que está en contacto con el marido de la fallecida, quien a su vez habló con el diario Business Insider.



"No voy a poder comentar sobre los hechos o por lo que estamos pasando en este momento, pero agradezco que todos hayan sido muy comprensivos", dijo.



Hutchins era de origen ucraniano y se mudó a Estados Unidos para graduarse en el American Film Institute en 2015.



El incidente ocurrió el jueves en el Rancho de Bonanza Creek, un escenario al que suelen desplazarse numerosas producciones de Hollywood.



Durante las jornadas de rodaje de "Rust" compartió varias fotografías en Instagram, una de ellas con un escrito que decía: "Una de las mejores partes de grabar 'westerns' es tener mañanas así".