Lo que dejaron las nominaciones al Oscar 2022: quejas, buen cine y más diversidad  

¡Robaron a Gaga!, gritaron en las redes los fanáticos de Lady Gaga al percatarse de que su despliegue (y ese acento) en La casa Gucci no había conmovido a los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que ayer dio a conocer los nominados a sus premios Oscar.

Es sabido que discutir con un fanático solo sirve para alimentar su fanatismo, pero parece claro que estos premios, más allá de desilusiones personales, son un buen reflejo de una mayor diversidad y globalidad que antes no se usaba.

Igual aunque alguno pueda encontrar justificada su indignación, también es cierto que el anuncio de los candidatos a los premios más importantes del cine mundial termina generando en el público, en general siempre, más bronca que sorpresa y alegría.

Entre las decepciones de la grilla de aspirantes de este año, por ejemplo, hay quienes ubican la falta de reconocimiento a Denis Villeneuve, cuya Duna recibió 10 nominaciones pero ninguna para él, lo que, perdón, sí da para calentarse. O que no estén mencionados Leonardo Di Caprio por su astrónomo en No miren arriba o Bradley Cooper por su compromiso para interpretar la decadencia de un personaje noir en El callejón de las almas perdidas.

Otros, incluso, pueden leer con recelo que El poder del perro, esa épica sobre masculinidad tóxica y capitalismo de Jane Campion, haya conseguido la máxima cantidad de nominaciones (12, que ponen a Netflix cerca de hacerse con su primer Oscar a mejor película). Ahí sí que se equivocarían: El poder del perro es una de las grandes películas del cine reciente, una metáfora poderosa sobre muchas cosas. Hizo que Campion -la neozelandesa a quien le cabe como a nadie el título de pionera- se convirtiera en la primera mujer en estar dos veces nominada a mejor director (la otra vez fue por La lección de piano, en 1993).

El poder del perro también está nominada por su guion adaptado (también de Campion) y tiene mencionado a sus cuatro protagonistas (Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee, Jesse Plemmons y Kirsten Dunst). Como un dato inútil, Plemmons y Dunst no son la única pareja en estar ambos nominados en la misma ceremonia: Penélope Cruz y Javier Bardem están nominados por Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente.

La mayor diversidad, provocada artificialmente con una serie de medidas internas de la Academia para acallar los reclamos de una mayor igualdad, quedó también en evidencia con las cuatro nominaciones (entre ellas, mejor película y mejor película internacional) para la japonesa Drive my Car, un drama de tres horas dirigido por Ryusuke Hamaguchi. Hace dos años, Parásitos presentó ese nuevo cosmopolitismo de la Academia, representado también con la nominación a mejor guion a la noruega The Worst Person in the World de Joachim Trier, que también aspira a la mejor película internacional.

Para ordenar un poco, el listado de nominaciones quedó así: El poder del perro, 12; Duna, 10, y Amor sin barreras, la versión de Steven Spielberg de un musical clásico y Belfast, los recuerdos de una Irlanda en blanco y negro de Kenneth Branagh, tienen siete menciones. Además de esas, las otras nominadas a mejor película son No miren arriba, Licorice Pizza, CODA, El callejón de las almas perdidas y Rey Richard: una familia ganadora, que también le dio una nominación a Will Smith.

Estos son los primeros Oscar donde Hollywood retoma sus brillos, después del parate provocado por la pandemia que generaron una rara ceremonia en marzo del año pasado en la que ganó Nomadland.

Este ha sido un buen año. Hubo, por ejemplo, exitazos de taquilla (Spider Man: Sin camino a casa se volvió de las películas mas taquilleras de la historia; tiene una sola nominación). Y como ha venido sucediendo en los últimos años, la otra competencia es entre los estudios tradicionales y los de streaming.



Netflix colocó dos entre las aspirantes a mejor película (El poder del perro, No miren arriba), aunque quedó afuera Tick, Tick... Boom!, el musical que sí le dio una nominación a Andrew Garfield.

Apple TV+, en su segundo año en la contienda, coló CODA, una comedia dramática sobre una chica, la única que oye en una familia sorda, que sueña con ser cantante. También está nominada por el guión de Sian Heder y la actuación de reparto de Troy Kotsur. Y La tragedia de MacBeth, la película en blanco y negro de Joel Coen, tiene nominado a su actor (Denzel Washington), su fotografía y su diseño de producción.

El otro gigante del streaming, Amazon Prime Video (CODA se puede ver allí) recibió tres nominaciones para los actores de su Being the Ricardos: Javier Bardem, Nicole Kidman y J.K. Simmons, quien ya ganó un Oscar por su maestro déspota de música en Whiplash.

Más allá de eso, las nominadas representan lo mejor que da el cine industrial. El poder del perro, Duna, Amor sin barreras, Licorice Pizza, Belfast y El callejón de las almas perdidas son películas autorales de buenos directores de hoy. Representan, además, géneros clásicos atravesados por inquietudes personales.

Es difícil, así, especular quiénes van a ser los grandes ganadores de la ceremonia que este año es el 27 de marzo. Un montón de nominaciones no habilita automáticamente el Oscar a la mejor película, pero El poder del perro parece salir con una ventaja de esas que se vuelven imparable tendencia.

Ah, y lo de Lady Gaga no es para tanto.