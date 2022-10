"La chica más afortunada del mundo" triunfa en Netflix y se basa en una brutal historia real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estrenada este viernes, la película La chica más afortunada del mundo ya es lo más visto en Netflix en Uruguay y es una historia que roza el asunto del revolucionario movimiento #MeToo, que cumple ahora cinco años.

Protagonizada por Mila Kunis, es un drama psicológico basado en la novela homónima de Jessica Knoll, que se lanzó en 2015, fue best seller en Estados Unidos y se anticipó a lo que estallaría dos años después.

El libro y la película dirigida por Mike Barker cuentan la historia de Ani FaNelli (Kunis), quien a punto de contraer matrimonio y justo cuando recibe una oferta para trabajar en el New York Times, debe enfrentarse al mayor trauma de su pasado: sobrevivió a un brutal atentado escolar, y están los que creen que ella estuvo involucrada en el ataque.

Ante la insistencia de un documentalista que busca su testimonio para una película, FaNelli revela el trasfondo de aquella historia, que implicó haber sido víctima de un brutal ataque sexual que la marcó para siempre. La salida a la luz de su historia genera, como generó el #MeToo, una reacción en cadena entre otras víctimas de violencia sexual.

Pero aunque es ficción, la novela está basada en la historia real de la escritora Jessica Knoll, que a los 15 años fue víctima de una violación grupal por parte de tres compañeros del colegio elitista al que asistía.

"Al principio estaba muy confusa y en estado de shock. Sólo tenía 15 años. Pero sí entendí aquello era un delito. Cuando pude incorporarme fui al hospital para que me examinaran y me dieran contraceptivos. Le pregunté a la doctora si lo que me había sucedido era una violación y me dijo que no estaba cualificada para responderme. Su actitud me dejó muy descolocada", contó la autora en entrevista con La Vanguardia en 2016.

Como la protagonista de su novela (en el original, Luckiest Girl Alive), Knoll intentó refugiarse en el éxito personal y profesional y quiso olvidar lo ocurrido, pero no le fue posible. "Las personas de mi alrededor me dijeron que no podía considerarse propiamente una violación, que lo mejor era olvidarlo. Era lo más fácil porque es un asunto muy sensible y yo solo quería que me dejaran en paz", declaró en la misma nota.

Tras la salida de su libro, Knoll rompió el silencio mediante un ensayo en la página de la actriz, guionista y directora Lena Dunham. El texto se llamó "What I Know" (lo que sé) y comenzaba así: "La primera persona que me dijo que me violaron en grupo fue un terapeuta, siete años después. La segunda fue mi agente literaria, cinco años después, solo que no hablaba de mí. Hablaba de Ani, la protagonista de mi novela, que es una obra de ficción. Lo que me he guardado, hasta hoy, es que su inspiración no lo es".

En el ensayo, la autora contó que en su momento nadie llamaba "violación" a lo que le había ocurrido, y que ella tuvo que atravesar la vergüenza y la culpa de lo que había pasado como si fuera su responsabilidad.

Tras el estreno de la película, dijo a People que no imagina a sus agresores viendo el film: "Es más probable que sus esposas la vean sin saber que ellos son los chicos de la historia, y que ellos simplemente pasen y vean eso".