¿Cómo ve el panorama político a un año de las elecciones nacionales?

Nicolás Núñez (periodista)

Predomina la incertidumbre. Los candidatos son parte importante del menú electoral y aún existe mucha indefinición. En el Frente Amplio no están oficializadas las postulaciones, el Partido Nacional muestra muchas opciones (difícil lleguen todos a la interna), mientras que colorados e independientes también tienen importantes interrogantes a dilucidar. La mayor certeza parece ser que por primera vez en 20 años habrá elecciones con final abierto donde oficialismo y oposición tendrán chance real de victoria. Preveo un 2019 donde quien comunique mejor sus ideas y se equivoque menos en campaña accederá al poder.

Georgina Mayo (periodista)

Temo que es la economía como ningún otro asunto la que hace cambiar rumbos. Creo que con una economía estable no se producirán grandes cambios a nivel electoral. Los problemas de inseguridad son dificultosos de resolver porque la sociedad es cada vez más violenta. Esto no solo lo vemos con hechos de sangre sino en las redes con simples palabras que muestran la virulencia existente. Crónica roja hubo toda la vida solo que tal vez ahora las exigencias de rating obliga a jerarquizarla. Por eso no creo que el tema seguridad sea necesariamente un modificador de conductas electorales. Lo importante es que los temas los defina la mayoría, no las campañas basadas en fake news o videos truchos.

Diego Vázquez Melo (meteorólogo)

La próxima elección se caracterizará por candidatos que no harán mucho esfuerzo por ganar. Porque es muy probable que el “triunfador” gobierne: sin mayoría parlamentaria, con oposición radicalizada, elevada conflictividad sindical y demandas sociales, menor inversión privada, cuentas por pagar e ingresos insuficientes, déficit fiscal muy elevado que obligaría a otro ajuste, en un contexto de desocupación y declive económico... No descartaría una sorpresa o candidato “outsider” porque los votantes aprendieron la lección y, parafraseando a Orwell, saben que “un pueblo que elige a corruptos, impostores y traidores no es víctima, es cómplice”.

Lourdes Rapalín (empresaria)

A un año de las elecciones nacionales, me gusta escuchar y analizar todas las propuestas. Y me desilusiona ver que todos hablan encarando una campaña política, en vez de concentrarse en solucionar ya los problemas de la gente. Solucionar ya la inseguridad, mejorar la educación y el empleo. No veo que entiendan la realidad actual ni las necesidades de la gente. El que quiere trabajar para el pueblo, debe escucharlo más, y así poder solucionar sus necesidades, que son urgentes. El gobierno actual debe dar soluciones, que es quien tiene el poder para hacerlo, y no prometer en caso de ganar un cuarto período.