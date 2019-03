Una uruguaya muy buena, la película de Capitana Marvel y un drama palestino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el pozo.

Una película muy al estilo americano, con un planteo de thriller psicológico que hemos visto mucho en el cine estadounidense con muy buenos resultados. Pues bien, su versión uruguaya va por esa senda. La historia podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, más allá de que haya ciertas referencias a lugares del Interior y un tentador asado en la parrilla. El planteo es sencillo y transcurre en un solo lugar: tres amigos de la infancia y el novio de la chica del trío se juntan a pasar el día en una cantera abandonada que el tiempo convirtió en un lago donde está bueno bañarse, pescar y pasar el rato. Alicia y Tincho dejaron su romance pendiente cuando ella se instaló en la capital pero, aunque ella ya hace tiempo que está de novia con Bruno, se han vuelto a ver cada vez que regresa al pueblo a visitar a su abuela. Bruno no es tonto y percibe esa atracción física, máxime en un día en que Tincho le confiesa a Alicia que está dispuesto a tomar la decisión que siempre postergó: irse con ella a la capital. Lo que los hermanos Antonaccio buscaron y lograron de muy buena manera es ir planteando una serie de situaciones en las que el duelo Tincho-Bruno (campo-ciudad) va creciendo en intensidad y tensión. Tola funciona como el resorte humorístico para descomprimir un clima que cada vez se va haciendo más agobiante, opresivo y oscuro, al punto que el espectador no sabe en qué puede derivar todo eso. Muy buen gancho. El cuarteto actoral está muy bien, si bien Augusto Gordillo está estereotipado un poco de más como “el niño bien” de la capital. Igual, no molesta. Técnicamente impecable, narrativamente de desenlace imprevisible, es de esas historias que tienen al borde de la butaca hasta el último minuto. Muy recomendable.

Título original: En el pozo | Directores: Bernardo y Rafael Antonaccio | Elenco: Paula Silva, Rafael Beltrán, Augusto Gordillo, Luis Pazos, Natalia Tarmezzano | Género: Thriller | Origen: Uruguay | Duración: 80’ | ****

Capitana Marvel.

Llegó la hora de presentar a la superheroína originaria del Universo Marvel, entrenada por la raza alienígena kree, que tiene por enemigos a los skrull. Pero Vers, como se conoce a la protagonista, es una humana que en algún momento fue la aviadora Carol Danvers. De ese origen nos iremos enterando a medida que avancemos en esta aventura que también introduce al personaje de Fury y todo lo que tiene que ver con S.H.I.E.L.D. Poco más se puede adelantar de la historia sin develar secretos que ayudarán a entender el universo de Los Vengadores y la importancia que tiene la Capitana Marvel en todo este cuento. Decir que la película tiene mucho humor, bien llevado adelante por una Brie Larson que se siente cómoda en el papel, y mucha nostalgia noventosa. Buen preámbulo y explicación de varias cosas del Universo Marvel.

Título original: Captain Marvel | Directores: Anna Boden, Ryan Fleck | Elenco: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn | Género: Ciencia Ficción | Origen: Estados Unidos | Duración: 130’ | ***

El affaire de Sarah y Saleem.

Sarah es israelí y está casada con un coronel, Saleem es palestino y con su esposa espera su primer hijo. Desde hace un tiempo mantienen un affaire, una relación puramente sexual que se complica una noche en que van a una zona conflictiva de una Jerusalén dividida. A partir de ese hecho, lo que era una traición meramente sentimental pasa a ser también una traición política cuando la inteligencia israelí sospecha que Saleem –que no hace política- reclutó a Sarah. La pareja se debatirá entonces en todo tipo de dilemas en los que cobrarán especial importancia sus respectivas parejas y la historia tendrá mucho de thriller. En el fondo de todo siempre estará una realidad política y social en la que cualquier desliz, aunque sea solamente sexual, puede marcar una vida para siempre.

Título original: The Reports on Sarah and Saleem | Director: Muayad Alayan | Elenco: Ishai Golan, Hanan Hillo, Maisa Abd Elhadi, Kamel El Basha | Género: Drama | Origen: Palestina | Duración: 127’ | ****