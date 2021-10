Periodista Federico Leicht a Fiscalía por haber opinado que Intedencia de Canelones es "comunista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Fiscalía inició una investigación luego de una denuncia de parte de un inspector de tránsito y de la Intendencia de Canelones, ¿qué pasó?



-A mediados de agosto, un amigo de Canelones transitó 20 metros con el auto sin cinturón de seguridad y un inspector lo multó. Mientras le estaba haciendo la boleta se dio algo similar a lo que pasó hace unos años con Pablo Mieres. Mi amigo trató de “delincuente estatista” al inspector y grabó todo eso. El video se hizo viral e incluso salió en algunos medios. Yo lo subí a Facebook con el comentario reafirmatorio de que el inspector era “delincuente” en una Intendencia “comunista”. Increíblemente, la Fiscalía dio lugar a una denuncia de la Intendencia de Canelones y del propio inspector en el entendido de que yo había incurrido en “difamación e injurias” por ese comentario.

-¿Reafirmás que el inspector es “delincuente” y la Intendencia de Canelones “comunista”?



-Totalmente. Pero no debe ofenderse a nadie. De acuerdo a mi filosofía libertaria y a la escuela austríaca de Murray - Rothbard, el Estado es una entidad concebida para robar y los burócratas que ejercen el rol de recaudar impuestos y multar, son ladrones. Sobre la Intendencia, claramente es frenteamplista y tiene tendencia comunista. Por más que quieran adornar y decir otra cosa, es así. Nadie puede dudar de eso.

-¿Qué te generó la denuncia?



-Sorpresa. La fiscal, además, entiende que yo dejo de ser periodista cuando publico en redes sociales, por lo cual no estaría amparado en la ley de prensa. Veremos qué pasa. Si decide procesarme o no, lo cual daría inicio a un juicio. Porque yo no pienso retractarme ni pagar los 5.000 dólares que pide el inspector porque se consideró herido en su honor.

-¿Qué ocurrió en la primera citación?



-Primero me citaron a la Seccional décima en Montevideo a declarar y luego fuimos a la Fiscalía en Pando. Me acompañaron mis abogados Andrés Ojeda y Fernando Posadas. Hablaron ellos. Yo me negué a hacer ningún tipo de declaración en la Fiscalía. Entiendo que yo no tengo que dar ningún tipo de explicación por hacer lo que tengo que hacer como periodista, que es informar y dar mi opinión. No hay un dictamen todavía pero es una locura. Tuve que ir a una Fiscalía donde había gente esposada, acusada de rapiña o asesinato y yo fui por una publicación de Facebook. Es surrealista.

-¿Denunciaron a alguien más por el mismo caso, dado que el video fue viral?



-A nadie más. Esto es una cuestión política. Incluso hay experiodistas que están trabajando en Fiscalía como en la Intendencia de Canelones que están fogoneando esto. No tengo dudas. Lo increíble es que al mensajero lo quieran matar. Pero ya sabemos que lo político está muy por encima de lo jurídico. Para mí, dar cabida a una denuncia así es un claro atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

-¿Considerás que la libertad de expresión debe estar por encima de la sensibilidad herida del inspector o de la Intendencia?



-Por supuesto. Yo soy periodista hace 20 años y no dejo de serlo cuando publico en una red social. No sé si la Fiscalía está al tanto de que existen publicaciones de prensa, de naturaleza periodística, que funcionan exclusivamente en redes sociales. Me resulta raro que la Fiscalía no considere a una red social como medio de prensa. Me parece lamentable.

-¿Qué expectativas tenés?



-Estoy esperando a ver qué decide la fiscal. Se van a presentar escritos. Todo puede pasar. Si fuera algo, sería un delito de prensa. No tiene nada que ver con difamación e injurias. Yo di mi opinión fundamentada en mi concepción filosófica y en mi conocimiento como periodista.

-El video lo bajaste...



-Lo bajé. Pero como cada tanto bajo contenido. No lo bajé por motivo de coerción. Lo volvería a subir y volvería a repetir el mismo comentario. Estoy filosóficamente convencido de lo que digo.

Federico Leicht. Foto: Leo Mainé

-Tuviste COVID-19, ¿cómo fue tu tránsito por la enfermedad?



-Sí y pasé cuatro días mal. Eso sirvió para que muchos hicieran escarnio y me la dieron. Porque consideraban que yo soy era un terraplanista negacionista de la pandemia y un antivacunas y no es así. Solamente no quiero vacunarme con esta vacuna experimental. Pero usaron el hecho de que había contraído el virus para darme palo. Nunca negué la existencia del virus y además, en mi caso no me vacuno porque considero que todavía no se terminó la fase experimental. Ahora, si fuera una persona gorda o entrado en años, sí me vacunaría y correría el riesgo. Pero en mi posición, prefiero esperar.

-O sea que si fuera una vacuna con otro recorrido, te la darías. ¿La antitetánica, por ejemplo, la tenés?



-Sí, tengo el carné de salud vigente y no hay problema con eso.



-Las aperturas que se están dando en algunos casos, como los partidos de fútbol, se condiciona el ingreso a que la persona esté vacunada. ¿Cuál es tu visión de eso?



-Me parece muy mal. En los últimos meses viajé a Estados Unidos y a Brasil. Estuve en Miami y en Río de Janeiro y son dos lugares donde las libertades se respetan. Te piden PCR para el ingreso al país pero luego uno se mueve con libertad y salvo para entrar a reparticiones del Estado, nadie anda con barbijo. No existen estos protocolos ridículos en bares o fiestas. Para mí aquí se está generando una dictadura sanitaria que es funcional a los intereses de los Estados, que les encanta controlar todo. Y esta pandemia fue la excusa perfecta.