Nicolás Cáceres debutó como conductor de Telenueve

Nicolás Cáceres tuvo su oportunidad y no la desaprovechó. Tras varios años integrando el staff periodístico de Telenueve (Canal 9, de Buenos Aires) el uruguayo estuvo estuvo al frente de una edición especial sobre coronavirus de este informativo argentino.

Cáceres, al igual que el resto de los comunicadores, integran uno de los grupos de excepción que en Argentina tienen autorizado circular durante la cuarentena que rige -en principio- hasta el próximo martes. Por eso, en diálogo con Sábado Show destacó la responsabilidad que tienen tanto él como sus colegas para informar en una etapa tan sensible para la sociedad.

"Es un momento en donde debemos estar. No es sencillo salir a la calle e ir a trabajar cuando todos se quedan para cuidarse. Pero en este momento formamos parte de una cadena esencial, que es informar y acompañar. Lo hacemos con pasión. Nuestro trabajo también es así" ", sostiene Nicolás.

Mientras se desarrollaba la edición especial de Telenueve, el sábado, se armó una movida en redes sociales destacando el debut del uruguayo como conductor junto a Romina Iachmann. Con el hastag #NicoConduceTelenueve fueron varios famosos locales que destacaron la presencia de un compatriota en prime time de la tv argentina.

Periodistas, comunicadores, deportistas y políticos, mostraron su apoyo a la labor de Cáceres en Instagram y Twitter. Martín Charquero, Claudia Fernández, Sebastián Almada, Martín Campaña, Sergio Botana, Maxi de la Cruz, fueron algunas de las figuras que apoyaron al oriental en este desafío.

Mirá algunos de los mensajes:

Aca viendo a @nicocaceres05 conduciendo el noticiero de canal 9 #nicoconducetelenueve felicitaciones amigo!! pic.twitter.com/PcFbNOSDWW — MaxidelaCruz (@Maxidelacruz) March 22, 2020

El estimado amigo y colega fernandino @nicocaceres05 conduce Telenueve central en este momento de cuarenta general en Argentina. #Nicoconducetelenueve pic.twitter.com/hYjRq6wz0f — Alexis Cadimar (@alexiscadimar) March 22, 2020

#NicoConduceTelenueve Brillante Nico Cáceres en la Conducción del Informativo Central de Canal 9 de Buenos Aires. Vamos Uruguay!!! Bien el zaguero del Deportivo Maldonado!! pic.twitter.com/I6JdYS70Kv — Sergio Botana (@sergiobotana) March 22, 2020

Nicolás llegó a Argentina en 2006 de la mano de Daniel Hadad. "Siempre le voy a estar agradecido a la confianza que depositó en mí", reconoce Nicolás, que antes había trabajado en varios medios de Punta del Este.

Desde entonces forjó su carrera periodística en Telenueve, donde se convirtió en uno de los integrantes más versátiles del staff. "En este tiempo hice de todo, cubriendo acontecimientos internacionales, móviles desde exteriores y en la sección deportiva en las distintas ediciones que tiene el informativo", destaca Cáceres en diálogo con Sábado Show.

Nicolás es oriundo de Sauce, pero se crió en Punta del Este, lugar que considera su lugar en el mundo. Allí se formó como comunicador, aunque bien pudo haber sido futbolista ya que jugó en las inferiores en Deportivo Maldonado y llegó a entrenar con el plantel de Primera División.

Sobre las posibilidades de volver a Punta del Este, no disimula sus ganas hacerlo algún día. "El sueño de regresar a mi ciudad es algo que siempre tengo presente. Por suerte sigo muy vinculado porque, más allá que mi familia vive allá, me dedico en comunicar a los medios argentinos de lo que pasa en Punta y, además, me toca seguido conducir eventos", destaca el comunicador.

Por lo pronto, Cáceres fue conductor de las dos primeras ediciones de #LosMásVistos que organizaron TvShow junto Enjoy Punta del Este. "Fue un honor formar parte de estas dos ediciones. Espero que, una vez superado este difícil momento, vuelvan los eventos y se pueda a reconocer el trabajo de los comunicadores e influencers como lo hacen en #LosMásVistos", concluye esperanzado.