Una con Globo de Oro, una animada y una comedia francesa

El Vicepresidente.

Podría tratarse de una biopic más. En este caso de Dick Cheney, un aparentemente bueno para nada que comenzó a escalar la montaña del poder hasta alcanzar el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos, una posición en la que llegó a tener más poder que el propio Presidente, George W. Bush. Y nada menos que en el período (2001-2009) en el que se produjo el mayor atentado terrorista en la historia de ese país: la caída de las Torres Gemelas. Pero no es una biopic más porque está abordada como una comedia satírica, en la que se dicen sí muchas verdades, pero con un humor mordaz y apelando a muchos recursos visuales que la hacen muy amena e ingeniosa. Por mencionar algo, a mitad de la proyección parece que la película termina, pero no se vaya a levantar de su asiento porque es solo una forma de decir que las cosas podrían haber sido de una manera muy políticamente correcta, pero no, Cheney y familia nos tendrían deparado un final mucho “mejor”. Hay mucho de Shakespeare en este relato, incluyendo el recitado de una de sus obras más vinculadas a analizar el poder (Macbeth), todo para contar cómo un universitario expulsado de las mejores instituciones y amante de la bebida terminó tomando decisiones que podrían haber conducido a la Tercera Guerra Mundial. Christian Bale, actor amante de las transformaciones físicas al punto incluso de hacer peligrar su vida, logra parecerse bastante a Cheney y entrega un trabajo digno de arrasar con todos los premios (ya ganó el Globo de Oro). Algo similar ocurre con Amy Adams, que a la hora de las nominaciones nunca falta, sea en cine o en TV. Steve Farrell, por su parte, vuelve a demostrar que está apto tanto para las comedias más llanas como para las más mordaces. Un ejercicio atractivo de buen cine en el que nada se cuenta de manera convencional, y que creemos cosechará muchos aplausos y galardones.

Título original: Vice | Director: Adam McKay | Elenco: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman, Stefania Owen, Jillian Armenante, Brandon Sklenar| Género: Comedia/Biografía | Origen: Estados Unidos | Duración: 132’ | ****

Wifi Ralph.

Ralph rompe Internet es el título original de esta segunda aventura de Ralph El Demoledor. Porque eso es lo que hace el personaje de videojuegos para ayudar a Venellope, se mete en el mundo de Internet para comprar el repuesto que necesita el videojuego de su mejor amiga, averiado en parte por su culpa. Ambos descubren un mundo que no imaginaban que existía y que da lugar a los muchos chistes que se entenderán más o menos según el grado de familiaridad que se tenga con la red de redes. De todas formas, lo que importa es el mensaje final, que tiene que ver con que la amistad no pasa por tener los mismos sueños, sino por saber aceptar que tu amigo puede soñar con algo que no te involucre. Claro que dicho con la sutileza y la diversión a las que estas animaciones de calidad nos tienen acostumbrados.

Título original: Ralph Breaks the Internet | Directores: Rich Moore, Phil Johnston | Guión: Phil Johnston, Pamela Ribon | Género: Animación/Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 112’ | ****

Algo celosa.

Nathalie no es una mujer fácil y está pasando por una etapa en la que todo parece irritarla más: la nueva novia de su ex, una joven profesora de literatura y colega que llega al instituto donde da clase, el matrimonio de su mejor amiga, su hija. Principalmente esta última, que es muy bonita y está destacando como bailarina de ballet. Nathalie está celosa, pero no se da cuenta y destruye, con su habitual sarcasmo, todo lo que la rodea. Es un personaje antipático, pero que la genial Karin Viard sabe llevar de manera que, aunque nos irrite su comportamiento, la terminemos entendiendo y hasta nos ríamos de lo que hace. Una comedia de humor mordaz que tiene su parte seria, porque Nathalie está enferma (los celos pueden llegar a ese punto) y deberá entenderlo si quiere salir de esa situación.

Título original: Jalouse | Directores: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos | Elenco: Karin Viard, Marie-Julie Baup, Thibault de Montalembert, Anaïs Demoustier, Anne Dorval | Género: Comedia | Origen: Francia| Duración: 102’ | ***