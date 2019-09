Entre "Game of Thrones", "Veep" y "When they See Us" se repartirán los premios Emmy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mañana, a las 21.00, se transmite una 71° edición de los Premios Emmy que transmitirá el canal TNT. Unas horas antes, a las 17.30 da comienzo la transmisión de la Alfombra Roja por el canal E!, y a las 20.00, por TNT.

En un año de despedidas para muchas series populares, la Academia Artes de la de Televisión de Estados Unidos tiene una difícil decisión para tomar: premiar a las series que se terminan, o reconocer los logros de las series que se estrenaron este año.

Todo indica que mañana, cerca de la medianoche Game of Thrones, Veep y When They See Us se conviertan en las producciones premiadas en los Emmy a mejor serie dramática, comedia y miniserie respectivamente. Aunque, claro, siempre puede haber sorpresas.

"Veep", la comedia de HBO que protagoniza Julia Louis-Dreyfuss también se despide este año. Foto: Difusión

Mañana, a las 21.00 inicia la edición 71 de los Emmy que, como sucedió con los Globo de Oro y los Oscar, no tendrá un anfitrión. Eso no solo ayuda a aligerar una ceremonia que suele sobrepasar las tres horas de duración, también permite mezclar celebridades para cada categoría y hacer más amena una gala que termina siendo solo una sucesión de premios y agradecimientos.

Tanto Game of Thrones, como Veep y When They See Us tienen un motivo de calidad para llevarse el premio (aunque la serie creada por David Benioff y D. B. Weiss parece ser la única favorita de este año). Estas tres producciones fueron de las más nominadas, lo que les da una ventaja extra ante las demás. Y mientras la producción de Netflix que dirige Ava DuVernay es una serie limitada (por lo tanto no tendrá más temporadas), Game of Thrones y Veep fueron nominadas por su temporada final, lo que les da otra ventaja ante los votantes.

"When They See Us", una gran miniserie de Netflix con 16 nominaciones a los Emmy. Foto: Difusión

Que una serie llegue a su final parece ser el motivo suficiente para que los votantes de los Emmy decidan darle el último reconocimiento, la cereza de la torta a una carrera que comenzó hace varias temporadas. Además, los Emmy suelen tener fijación con una serie (Mad Men, The West Wing, 30 Rock, Frasier o Modern Family son claros ejemplos), y cada vez que pueden le dan todos los premios. Y en los últimos años, han sido premiadas Game of Thrones y Veep, ambas de HBO. Por lo tanto, es difícil que otra serie se pueda quedar con el premio mayor, aunque nada es imposible.

Además, que HBO llegue como la clara favorita a dos de los tres premios más importantes en los Emmy también significa, y habla mucho sobre los votantes, que la apuesta del canal de cable, pocas series pero con buena producción, sea efectiva. Esta cadena de cable, que pateó el tablero de los Emmy desde The Soprano a fines de 1990, parecía haber perdido camino frente al streaming que en los últimos años se llevó los premios más importantes gracias a The Marvelous Miss. Maisel (de Amazon Prime) y The Handmaid’s Tale (De Hulu, pero que se puede ver en Cablevisión Flow y NSNow de Nuevo Siglo). Este año, HBO podría quedarse con los premios fuertes, y tiene todo lo que se puede necesitar para convertirse en la gran ganadora de la noche.

Phoebe Waller-Bridge logró dos nominaciones al Emmy gracias a la serie "Fleabag". Foto: Difusión

Claro que no todo está cantado cuando se trata de una ceremonia de premiación en la que votan varios miles de personas con gustos e intenciones variadas. Por eso, este año, los Emmy reflejan la fractura de dos bloques en la televisión. Por un lado están las imponentes producciones como Game of Thrones y Veep, dos de las series más nominadas y premiadas en la historia de estos premios, que ya transmitieron su episodio final. Por otro lado hay una diversidad de producciones, sin tanto presupuesto pero muy ingeniosas que además llamaron mucho la atención este año gracias a los críticos y las redes sociales. Es en ese lugar donde series como Pose (en la App de Fox), Bodyguard (Netflix), Fleabag (Amazon) o Succession (HBO) pueden inclinar la balanza a su favor, aunque es algo bastante improbable que suceda cuando se está ante la serie más premiada en la historia de la televisión.

"Russian Doll", una divertida comedia negra. Foto: Netflix

Porque Game of Thrones ya comenzó su camino a la victoria llevándose 10 premios en la ceremonia de los Creative Arts Emmy Awards. Desde el pasado fin de semana la brecha de premios que separa esta producción de las restantes, se ha agrandado. En los premios creativos ganó a: Mejor edición, edición de sonido de serie, y serie larga, casting, banda sonora, maquillaje, vestuario, créditos, efectos visuales y supervisión de especialistas. Eso solo agranda la posibilidad de que esta producción pueda arrasar en los Emmy que se entregan mañana.

Y si bien es la temporada con la peor calificación (incluso se llegó a hacer una petición para que se vuelvan a hacer los episodios finales) de su historia, Game of Thrones fue la serie de la que todo el mundo habló. Y, para bien o para mal, eso también tiene su recompensa en los Emmy.

"Bodyguard" también intentará llevarse el Emmy. Foto: Difusión

Game of Thrones tendrá que superar a sus siete rivales: Better Call Saul (Netflix), Bodyguard (Netflix), Killing Eve (Cablevisión Flow), Ozark (Netflix), Pose (App de Fox), Succession (HBOGo) y This Is Us (en la App de Fox), para volver a alzar el Emmy a la mejor serie dramática.

Comedias

En cuanto a las comedias tampoco está todo decidido. Si bien Veep se ha llevado el Emmy a la mejor serie de comedia en los últimos años y su protagonista Julia Louis-Dreyfus lleva seis años consecutivos ganando el premio a la mejor actriz, este año finalmente tiene contrincantes de peso para hacerle frente. Sin dudas el nombre que más suena es el de Phoebe Waller-Bridge, esta actriz inglesa es la protagonista de Fleabag (Amazon Prime), quien se convirtió en la favorita de los críticos al ganar tres premios, incluyendo mejor serie del año en los Television Critics Award.

Julia Louis-Dreyfus vuelve a la televisión con un personaje que le ha dado muchos premios. Foto: Difusión

La segunda temporada de esta serie (la primera fue totalmente ignorada en los Emmy de 2016) que por ahora se dice que será la última está considerada como uno de los mejores estrenos de este año. Aunque Waller-Bridge tiene un pequeño inconveniente para llevarse el Emmy a la mejor actriz, también peleará por el premio al mejor libreto, gracias a esta comedia que no le escapa al drama y sabe romper la cuarta pared. Y tener a una misma persona en dos categorías, suele hacer que termine sin ningún premio en la mano.

Otra actriz que podría amenazarle la victoria a Louis-Dreyfus es Rachel Brosnahan, protagonista de The Marvelous Miss. Maisel, que el año pasado se convirtió en una sensación al llevarse el Emmy a la mejor comedia, dirección, guión y actriz. Claro que el año pasado no estaban Veep ni Louis-Dreyfus entre los nominados.

"The Marvelous Mrs. Maisel", otra seria candidata al Emmy. Foto: Difusión

Como en toda competencia también hay un cisne negro, que este año se llama Natasha Lyonne y es una de las creadoras (junto a Amy Phoeller y Leslye Headland) de Russian Doll. Esta comedia negra de Netflix llamó la atención de todo el mundo desde su estreno, y puede ser la producción que terminen votando los indecisos que no quieren premiar a las tres antes mencionadas. Como en toda ceremonia de premios hay categorías con victoria asegurada y otras en la que no está tan seguro. Los premios a la Mejor actriz y Mejor Comedia son las categorías más reñidas de este año.

La categoría Mejor Comedia la integran: Barry (HBOGo), Fleabag (Amazon), The Marvelous Miss. Maisel (Amazon), Russian Doll (Netflix), Schitt’s Creek, The Good Place (Netflix) y Veep (HBOGo).

Serie limitada

También estará compleja otra gran categoría de los Emmy: mejor serie limitada, que este año tiene buenas producciones entre sus nominados.

Si bien When They See Us sale con ventaja por tratarse de un drama basado en hechos reales que se centra en la lucha por la discriminación de cinco chicos inocentes inculpados por una fiscalía más centrada en señalar culpables que encontrar al victimario, no tiene el premio asegurado, aunque sí es la favorita para ganar el Emmy. La serie llega con 16 candidaturas, de las cuales, ocho son para su elenco. Esto solo refuerza el peso que tienen los actores en esta producción que dirige Ava DuVernay. Aunque esta miniserie de Netflix tiene una competencia fuerte este año.

La más importante es la producción de HBO, Chernobyl, que ya se emitió en la señal de cable pero se puede encontrar en HBOGo y NSNow de Nuevo Siglo. Contada como la novela Voces de Chernobyl de la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Aleksiévich, desde distintos puntos de vista: pobladores, bomberos, científicos y políticos, esta miniserie creada por Craig Mazin llega con 19 nominaciones al Emmy, siendo la más nominada en la categoría. Y lo cierto es que esta serie es muy buena. Un imponente reparto, una genial ambientación de época y un tema muy sensible, son los ingredientes de este drama sobre el accidente en la central nuclear, y las consecuencias, sociales y políticas que trajo consigo.

Chernobyl, la nueva miniserie de HBO que se ha convertido en la más valorada de la televisión. Foto: Difusión

Otra producción con chances de ganar en los Emmy es Fosse/Verdon (se emite los domingos en Fox Premium Series) que protagonizan Michelle Williams y Sam Rockwell. Esta miniserie de ocho episodios que ya se llevó dos Creative Arts Emmy Awards a mejor maquillaje y peinado, reconstruye la compleja relación entre el coreógrafo y director Bob Fosse y su amante, esposa y musa, Gwen Verdon. Una miniserie que habla del cine, el teatro y los vericuetos que deben hacer los artistas para poder llevar adelante la obra que quieren realizar. Aunque eso implique pelearse con productores, actrices y hasta la pareja.

La categoría Mejor Serie Limitada la integran: Chernobyl (HBOGo), Escape at Dannemora, Fosse/Verdon, Sharp Objects (HBOGo) y When They See Us (Netflix).

Sam Rockwell es el director Bob Fosse en la miniserie "Fosse/Verdon". Foto: Difusión

Mañana se entregan los Emmy desde el teatro Microsoft de Los Ángeles, y en un año que significa la despedida para muchas series de televisión (Game of Thrones, Veep, The Big Bang Theory, Gotham, Transparent, Orange Is The New Black, Silicon Valley, The Deuce o Elementary ya no podrán premiarlas en el futuro), no todos quedarán conformes con los premios que se entreguen. Pero para las demás, siempre habrá una nueva oportunidad de conseguir este premio, que para muchos es el Oscar de la televisión.