Fernanda Sosa en Miami: "Acá puedo caminar tranquila por la calle"

-¿Cómo es tu día a día en Estados Unidos?



-Llegué en enero y mi día a día aquí implica gimnasio, alimentación sana, producciones de fotos para renovar constantemente el contenido en redes sociales, trabajar en castings y descubrir las nuevas oportunidades en el campo de la moda. Además, trabajo full time a distancia mis compañías FS Modelos Uruguay en Montevideo y en Salto. Próximamente estaremos en Canelones y otras ciudades que tenemos en mente junto a la modelo Roxane Machin, una gran profesional que da las clases en Uruguay. También formé una compañía aquí, Trendy Miami, que tiene excelente respuesta de marcas internacionales. Es un blog dedicado a mostrar las nuevas colecciones de marcas y tips sobre moda, así como asesoramiento de imagen y personal shopper.



-¿Cuál fue el detonante para radicarte en ese país?



-Radicarme en Estados Unidos fue mi objetivo desde hace un tiempo por mi trabajo seguir creciendo en el campo de la moda y televisión.



-Te sumaste a Latin Angel, ¿cómo llegó esa oportunidad?



-Sí, me sumé al gran team de Latin Angels en Miami. Hace un tiempo seguía la productora, me gustaba el contenido y me sentía identificada. Quería estar ahí. En febrero me presenté a un casting, que consintió en una presentación ante cámaras sobre mí y una producción de fotos. A la semana me llamaron para decirme que querían que yo hiciera el cierre de temporada en Miami. Antes debí tomar unas clases de español neutro. Luego de las grabaciones me reuní con el dueño de la compañía Miguel Sierralta y su equipo para firmar contrato y comenzar mi trabajo con ellos.



-¿En qué consiste tu trabajo allí?



-Mi trabajo consiste en presentar destinos turísticos, mostrar diferentes actividades en cada ciudad, paseos, deportes, restaurantes, moda, belleza, realizar entrevistas a personalidades y sobre todo divertirme ante la cámara. Latin Angels TV, está desde hace más de 9 años, muestra los destinos turísticos e históricos más afamados del mundo, acompañado en cada episodio por la conducción y sesiones fotográficas exclusivas de modelos y presentadoras latinas.



-¿Qué destino te ha tocado cubrir? ¿Qué fue lo que más te impactó de ellos?



-Me tocó realizar el programa más importante, cierre de temporada en Miami, mostrando más que nada la parte turística de este paradisiaco lugar. Por ejemplo, nunca había estado en un Spring Break: gente de todo el mundo disfrazada por las calles. Fue muy divertido, como si estuviera viviendo un gran carnaval, con muchos colores, música y alcohol en 24 horas de diversión. Próximamente estaremos recorriendo el verano de España, y hay posibilidad y está en mente llegar a Uruguay.



-¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Estados Unidos? ¿Y lo que menos?



-Lo que más me gusta de aquí es el control y orden en las calles, puedo decir que me siento segura al caminar a cualquier hora por las calles de Miami Beach; es una zona muy controlada por la policía. Me gusta el respeto que tienen las personas hacia la diversidad de culturas. Lo que menos me gusta que cada vez se pone más difícil que los latinos podamos vivir aquí legalmente, con el nuevo gobierno hay muchas trabas para crecer, pero sí se puede.



-¿Extrañás Uruguay?



-Extraño mi gente, mi familia, mis amigos y los buenos asados de los domingos.



-El amor ha sido importante para que estés en ese país. ¿Continúas en pareja con el joven oriundo de Chicago?



-El amor no ha sido el determinante para que este en este país, sino que fue por decisión propia y hace mucho tenia en mente mudarme. Estoy soltera. En este momento mis expectativas van más allá de un relación en pareja, estoy enfocada en mi carrera profesional.



-¿Cuáles son tus próximos proyectos?



-Mis proyectos son crecer en Miami como modelo y conductora de TV, estabilizarme en esta ciudad. Al mismo tiempo, crecer con mis escuelas de modelos en Uruguay y Estados Unidos y seguir explorando el campo de la moda junto a Trendy Miami y poder abrir mi propia marca de indumentaria y cosméticos.



-¿Qué aconsejarías a modelos que recién empiezan? ¿Que se queden en Uruguay o exploren el mundo?



-Aconsejaría que se preparen primero, tanto con estudios e idiomas como modelo profesional, que exploren, conozcan, busquen, estudien mucho antes de dar el primer paso de mudarse a otra ciudad, porque si no se destacan, puede que esa carrera quede en la nada, van por un tiempo al exterior y se vuelven solamente con la experiencia de estar en otro país. Quienes salimos del país lo hacemos para crecer en lo que nos gusta y obtener calidad de vida.



-Te recibiste de psicóloga en Uruguay. ¿Piensas ejercer en algún momento?



-Mi recibí de psicóloga sí, una carrera que admiro, respeto y me encanta. Pero en este momento no siento que sea mi tiempo de ejercer, me gustaría investigar más sobre este maravilloso campo. En este momento intercambio opiniones y libros con colegas de aquí para explorar desde otras visiones y culturas.



-¿Cuál es tu visión de la problemática de la inmigración en Estados Unidos?



-No es un problema nuevo en Estados Unidos; cada año este país es poblado con cientos de personas que venimos en busca de oportunidades con la esperanza de tener una buena calidad de vida a través “El sueño americano”. El Estado se ha puesto estricto con las personas indocumentadas y la problemática de cruzar las fronteras ilegalmente está en la agenda todos los días.