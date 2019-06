Dylan por Scorsese

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Rolling Thunder Revue: Una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese captura el espíritu problemático de América en 1975 y la música alegre que Dylan realizó durante el otoño de ese año. Parte documental, parte película de concierto, parte sueño febril, Rolling Thunder es una experiencia única, del maestro cineasta Martin Scorsese”. Tal la presentación que Netflix hace del documental a estrenar el 12 de junio.



La gira se realizó entre 1975 y 1976 y será parte central de este trabajo que incluye una entrevista exclusiva con Bob Dylan, misión casi imposible que muchos han intentado con el Premio Nobel de Literatura.



Scorsese ya había dirigido No Direction Home: Bob Dylan en 2005 (Emmy a Mezcla de Sonido), una crónica de la extraña evolución de Bob Dylan entre 1961 y 1966, de cantante folk a cantante de protesta a “voz de una generación” y a estrella de rock. El realizador de ascendencia italiana también se ha destacado por ocuparse de otros genios musicales, como George Harrison, en Living in the Material World (2011), o los Rolling Stones, en Shine a Light (2008), un repaso por una serie de conciertos realizados por la banda en su gira A Bigger Bang Tour. Luego de este último de Dylan, Scorsese prepara el estreno de una ficción en Netflix.



En cuando a Dylan, además de poder disfrutar de su genialidad musical, poder escucharlo es otro de los grandes atractivos de un documental que genera muchas expectativas.