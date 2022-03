David Carlín, el periodista fiel a Momo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ha sido cosa del dios Momo. David Carlín, periodista deportivo argentino con más de 30 años de carrera y actualmente relator de básquetbol para la cadena TyC Sports, es el mismo David Carlín que integra el equipo de comentaristas de Siempre Carnaval, el programa diario de Sport 890 que transmite y analiza el concurso.



¿Cómo surgió el amor de este comunicador argentino por el carnaval montevideano? De acuerdo a su propio testimonio, siempre fue un enamorado de Uruguay. Si bien conocía el fenómeno de las murgas, el click lo hizo en 2004 cuando asistió a un ensayo de Curtidores de hongos que era abierto al público. “Me pareció un hecho cultural que nunca había visto”, relata.



Luego de esa experiencia, Carlín se dedicó a conocer en mayor profundidad el fenómeno del Carnaval. Sus vacaciones, en cada febrero, las pasaba en Uruguay. El productor ex Tenfield Felipe Habermelh fue su primer guía en el universo de Momo. “Desde 2007 hasta la fecha no falto ningún Carnaval”, cuenta.



Fabián Cardozo, periodista (también) especializado en Carnaval fue el primero que le abrió la puerta para hacer comentarios en la radio. Primero integró el equipo del programa Calle febrero y para la temporada 2022, Carlín se sumó a Siempre Carnaval, de Sport 890. Además de Cardozo y Carlín, este ciclo lo integran Guzmán Ramos, Marcelo Fernández y Fernando Tetes.



Al mismo tiempo, David Carlín fue manager de Agarrate Catalina en varias de sus giras por Buenos Aires.



“Lo que me enamora del Carnaval es esa mezcla entre cultura popular y la bohemia que se da después en los bares. A mí me sigue sorprendiendo que haya discusiones, al estilo deportivo, pero sobre texto, interpretación, puesta en escena… Que se enojen dos por puntos de vista diferentes sobre esto. Es algo que solo pasa con el Carnaval de Montevideo”, dice.



Eso, sumado al sentido competitivo que tiene el concurso, hacen del Carnaval su gran pasión. “Todos esos componentes me fueron capturando”, dice.



Al igual que otros años, Carlín pasa todo febrero y marzo en Montevideo aunque en varias oportunidades va y viene a cumplir con obligaciones en TyC.



Aunque amante de las murgas, ha aprendido a apreciar también los otros géneros. Como comentarista, David Carlín defiende un estilo equilibrado y “no confrontativo”.



Sobre la politización del Carnaval y el sesgo de izquierda de muchos grupos, opina: “No puedo opinar sobre cuestiones de la política uruguaya, lo que sí digo es que en Uruguay existe todavía discusión política de fondo y las murgas dicen, a veces, cosas profundas en ese sentido”