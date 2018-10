Darín, Morán, una infantil y otra glamorosa

El amor menos pensado.

"Todo comenzó cuando Luciano se fue a España", dice Marcos hablando a la cámara luego de leer un pasaje del libro Moby Dick en el que parece encontrar cierta explicación a lo que le sucedió con Ana, su mujer. Profesor universitario, él; profesional del marketing, ella, no tardan en caer en el síndrome del nido vacío cuando su único hijo se va a estudiar a otro país. Ahora son solo ellos dos y se dan cuenta de que la cosa ya no funciona, por lo que deciden separarse. La película de Juan Vera se toma su tiempo para llegar hasta ahí, mostrando con situaciones cotidianas y pequeños detalles la vida de este matrimonio de más de veinticinco años. Cuando la separación se concreta, la que irrumpe con más fuerza es la comedia, si se quiere la comedia romántica, recorriendo las distintas experiencias por las que pasan los "nuevos solteros". En ese sentido, son muy graciosos el encuentro de Marcos con una mujer que conoció en Tinder (muy bien Andrea Politti) y el de Ana con un excéntrico fabricante de perfumes (un Juan Minujín que sabe lo que hace). Apenas dos de las muchas pruebas de ensayo y error en las que van incursionando estos cincuentones y en las que los personajes secundarios aportan mucho, ya sea como espejos o como extremos a los que se cree no se llegará. En este caso lo de Luis Rubio (más conocido por su personaje de Eber Ludueña) es toda una revelación. El amor menos pensado no inventa nada, es una comedia romántica que sabe nutrirse de lo mejor del género y hasta darse lugar para guiños cinéfilos. Eso podría haberla convertido en una película más, pero si no pasa eso es por el enorme talento de Darín y Morán, dos grandes actores que manejan con gran oficio y naturalidad sus escenas, y cuando están juntos se potencian para deleite de los espectadores. La historia da para sacar alguna que otra conclusión que no se puede adelantar, quizás en rasgos generales se podría decir que no hay reglas cuando de amor se habla y que una pareja va mucho más allá de estar enamorados.

Título original: El amor menos pensado | Director: Juan Vera | Elenco: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán, Andrea Pietra, Luis Rubio, Jean Pierre Noher | Género: Comedia/Drama | Origen: Argentina | Duración: 129' | ****

Pie pequeño.

L a historia de El Abominable Hombre de las Nieves, el Yeti o Pie Grande siempre fue abordada desde el lado de los humanos. Lo que hace esta simpática animación es presentarla desde el lado de esas criaturas prehistóricas, más concretamente de quien está a punto de heredar el oficio de su padre: tocar el gong con su cabeza todos los días para que salga el sol. Pero Migo se tropieza accidentalmente con un "Pie Pequeño", o sea, un humano y contar esa experiencia hace que se convierta en alguien que desafía lo que está escrito en las rocas. Deberá entonces probar que no está equivocado sin desafiar las leyes de la aldea. La historia apunta a un público de niños chicos, que por supuesto la disfrutarán con sus padres porque, como siempre pasa en estos casos, hay chiste para todos y canciones que aumentan la diversión.

Título original: Smallfoot | Director: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig | Género: Animación/ Comedia/Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 96' | ***

Un pequeño favor.

Stephanie tiene un canal de video dedicado a las madres en el que decide contar lo que le pasa con su desaparecida mejor amiga. Emily le pidió un pequeño favor, que fuera a buscar a su hijo a la escuela, después de eso desapareció. La historia tiene sus buenos momentos en los tres géneros que transita: thriller, comedia y drama (menos). La comedia es la que prima apoyándose en lo que el público ya está acostumbrado a ver de sus dos actrices protagonistas, con algunos guiños a sus vidas privadas u otros trabajos. Anna Kendrick interpreta al personaje sencillo o "normal" de esta historia -basada en una exitosa novela-, subyugado por la glamorosa ex modelo que encarna Blake Lively, un rol en el que su look tiene gran presencia. Quizás se abuse un poco de las vueltas de tuerca, más allá de eso, entretiene y divierte.

Título original: A simple favor | Director: Paul Feig | Elenco: Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Glenda Braganza, Dyanne Ramsay, Zach Smadu | Género: Comedia/Drama/Suspenso | Origen: Estados Unidos | Duración: 117' | ***