Asado, amigos y mate: cómo ven los famosos los partidos de Uruguay en el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya hace su esperado debut mundialista este jueves en Qatar, y enfrenta en fase de grupos a Corea del Sur. En la previa, cuatro famosos uruguayos contaron cómo viven los partidos de la Celeste y qué rituales tienen. ¿Cábalas? Ninguna, por ahora.

cantante "Fata" Delgado: asado a la hora que sea

"No tengo cábalas para Uruguay ni para el fútbol, pero hicimos la canción 'Uruguayo hasta las venas' para la selección con The la Planta, pegamos buena onda y hablamos para ver los partidos juntos. Incluso está la idea de hacer unos asados para mirar los partidos en los que juega Uruguay, sean a la hora que sean", dice el cantante Fabián "Fata" Delgado.

conductora Karina Vignola no quiere verlos sola

"Cuando trabajaba en el deporte tenía algunas cábalas, después no me salieron más entonces me bajé de las cábalas (se ríe). Siempre me junto con amigos para ver los partidos de Uruguay. Este año son horarios medios estrambóticos y en días de semana, así que es más complicado. De todos modos siempre algo sale y los voy a terminar viendo con alguna barra de amigos, ni loca los veo sola. Es una instancia para disfrutar con amigos", opina Karina Vignola, conductora y comunicadora. "Las nenas los van a ver en el colegio, que pusieron una pantalla gigante para eso".

carnavalero y conductor "Rusito" González, fan del mate

"El primer y segundo partido los voy a ver en la cama acostado porque son tempranitos, y quiero aprovechar que no tengo programa", explica Gastón "Rusito" González, conductor de Vamo' arriba en Canal 4 que, por el Mundial, no está al aire. "Es con desayuno y matecito, tranquilo. Como cábala el mate siempre está en mi vida. El tercero es más al mediodía y seguramente salga un asadito con amigos para disfrutar de Uruguay, como siempre. Eso sí: si los primeros partidos los veo en la cama y nos va bien, el tercero también lo veo en la cama".

conductor Nelson Burgos y la tradición de la picada

"Tengo previsto ver los primeros partidos solo con mis hijos, porque mi mujer a esa hora está trabajando. Para el que es más tarde nos vamos a juntar todos. Me gusta ver los partidos en familia mientras disfrutamos de una buena picada, es como una tradición", revela Nelson Burgos, conductor de La noche del Pela (VTV). "Le tengo mucha fe a Uruguay".