Andy Vila: "No me molesta que me comparen con Susana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



-Presentaste el documental Te Voy a Rescatar sobre la adopción de mascotas en Canal 4, ¿sentís que vas rumbo a convertirte en una referente de esta causa?



-No sé si referente, pero me he metido bastante en el tema. Los verdaderos referentes son los que muchas veces no tienen para llegar a fin de mes e igualmente le buscan la vuelta para cuidar a 40 perros rescatados. Yo apenas soy una seguidora de ellos que aporta su grano de arena desde su lugar. Sé que es un aporte importante porque aprovecho la difusión que tengo para hacer llegar el mensaje a más cantidad de gente. Eso me da mucho orgullo. Todo el tiempo me llegan mensajes y pedidos de ayuda. Como a veces no puedo responder todos, hago este tipo de campaña masiva.

-¿Cómo fue el proceso del documental?



-Cuando hice el videoclip del tema Te Voy a Rescatar dedicado a mi perra Jenga junto al director Max Argibay, quería incluir imágenes de refugios. Sin embargo, la idea terminó agarrando un rumbo más personal de mi historia con Jenga. Nos quedó pendiente hacer algo con las historias de animales rescatados, y se nos ocurrió hacer un documental con todo ese contenido. Es algo totalmente financiado por mí, como un aporte para esta causa. Lo grabamos en dos o tres meses, y editarlo nos llevó otros tres meses más. Quedó terminado en febrero de este año.

-¿Por qué pasaron tantos meses para que se pudiera ver?



-Originalmente se iba a ver en Vamo Arriba, pero cuando quedó con una duración de 45 minutos entendimos que podía ser un programa propio. Se lo mostré a Nacho Mazza (gerente de programación de Canal 4) y le gustó como para que saliera al aire en un horario especial. Pasaron unos meses hasta que se le encontró un lugar para que se emita.

-¿Cuál fue la historia que más te conmovió?



-La de un perrito al que le pegaron un balazo en el ojo porque se había subido a la cama. Las historias que más me impactan son las de los perros que tienen heridas que no son de estar en la calle sino de alguien que los lastima a propósito.

-¿Este interés por la adopción de mascotas te surgió recientemente?



-Siempre lo tuve gracias a mis padres, que solo tienen perros adoptados, pero se me terminó de despertar por Jenga. Antes de que la rescatáramos había sido maltratada y estaba escuálida. Unos vecinos la compraron por 100 pesos para salvarla y estaba en una plaza atada a una iglesia.

-¿Cómo te sentís en la conducción de Los 8 Escalones Famosos (domingos 22:30 horas por Canal 4)?



-Es un nuevo desafío como conductora. En diciembre se cumplen tres años de Vamo Arriba y siempre está bueno poder descubrirse en nuevos roles. Es muy lindo que el canal haya confiado en mí para desempeñarme en este rol, y para mí como profesional es un paso más.

-Es un rol muy diferente al que desempeñás en Vamo Arriba, ¿con cuál te sentís más identificada?



-Son muy distintos y eso me gusta. Me encanta hacer televisión en vivo, pero hace tiempo que tenía ganas de formar parte de un formato internacional. Es la primera vez que me enfrento a un programa con reglas concretas y una estructura de la que no se puede salir. Hasta ahora mi sello siempre había sido la espontaneidad y la frescura de programas como Vamo Arriba, entonces ese cambio fue mi gran desafío.

-¿Te preocupó en algún momento diferenciarte de la conducción que hace Gustaf en la versión tradicional del programa?



-No, somos muy distintos. Cada uno es fiel a su estilo. Hablamos mucho por teléfono antes de debutar con el programa y me ayudó bastante. Es un gran compañero.

-La espontaneidad y frescura que te caracterizan al aire te han llevado a cometer furcios del estilo de Susana Giménez, ¿te gustaría construir una carrera con el perfil de la de ella?



-¡Me pasan cosas del estilo de Susana! Soy muy distraída y me terminan pasando cosas que si quisiera hacer por gusto, no me saldrían. Por eso no me molestan las comparaciones con Susana. Yo la respeto mucho y me parece una ídola. Hizo un carrerón. Me encantaría tomar un café con ella.

-Hace unas semanas te fuiste de viaje con tu novio Emiliano a México, ¿cómo fue la experiencia?



-Estuvo genial. Yo estaba muerta de ganas de viajar. Hicimos playa y descansamos mucho en el hotel. Por motivos de la pandemia, esta vez no hicimos amigos en el viaje ni anduvimos en grupo. Estuvimos mucho tiempo entre nosotros y la pasamos bomba.

-¿Fueron días de mucha pasión?



-Sí, obvio (risas).



-Hace unos meses se mudaron juntos, ¿cómo definirías esta etapa de la relación?



-Estamos en una etapa distinta. Cada uno aprendió con la relación. Tuvimos un momento de crisis en la pareja, decidimos separarnos con mucho amor, y eso fue clave para que la vuelta funcione. Esas cosas pasan porque a determinada edad uno tiene dudas y aparecen cuestionamientos con respecto a si la otra persona es la que uno quiere que lo acompañe para las siguientes etapas de la vida o no. Hoy yo no tengo dudas de que Emiliano es esa persona.

-Semanas atrás fuiste a pasar unos días a Rocha junto a un grupo de comunicadoras, ¿cómo fue la convivencia?



-Excelente. Fuimos varias comunicadoras que estamos en un grupo de WhatsApp. Estábamos Sole Ramírez, Luciana González, Leti Fernández, Varina De Césare, Leti Piriz, entre otras. Antes de la pandemia salíamos bastante, y ahora que están volviendo todas las actividades, Leticia Piriz organizó una salida entre todas a La Paloma. La pasamos súper bien. Hicimos una “noche de confesiones”, y una de ellas que es medio bruja hizo predicciones picantes. No puedo contar más.

-Se generó una especie de polémica porque le reclamaste al intendente Alejo Umpiérrez que arregle los pozos de las calles de La Paloma, ¿te respondió?



-No. Lo único que dije fue que había pozos en La Paloma. No pensé en publicar eso para que solucionen el problema, fue un simple comentario. Muchos vecinos del balneario me escribieron para darme las gracias por mostrar esa situación. También me escribieron otros de Canelones para pedirme que fuera a subir fotos del estado de las calles de ahí (risas). Lo que sí me incomoda es que le den un color político a todo lo que uno dice. Me molesta rotundamente que uno no pueda dar una opinión sin que le atribuyan una intencionalidad política donde no la hay. No lo tomo personal porque sé que es algo que está pasando en todos los ámbitos. Nadie puede opinar sobre nada porque la gente piensa que hay intenciones políticas detrás. Yo estoy en contra de que esto sea así y no me quiero callar nada.



-¿Te ha pasado de reservarte una opinión para que no te atribuyan intencionalidades políticas?

-No. Yo nunca dije a quién votaba justamente por eso. No quiero perder mi libertad de expresión.