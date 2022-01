Maroñas recibe la edición 124 del Ramírez que nació en 1889

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el mote de duelo de generaciones, este jueves 6 de enero se disputa la edición 124 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1. La carrera esperada, la carrera soñada, la prueba madre de nuestro turf que tendrá en vilo a todo un país ya que el Ramírez es de la pocas carreras que el aficionado habitual y el que no siguen la actividad.



La carrera tiene horario marcado desde hace semanas; a las 20:40 tocará la campana para que los doce ejemplares que ocuparán gateras vayan en busca de la gloria.



El ganador del pasado Ramírez, 2º en el Latino con cuatro años de edad enfrenta a tres de los mejores potrillos de la generación 2018.



Atlético el Culano, el mejor fondista local, defenderá junto a Olympic Harvard a la vieja guardia. El ganador de la Polla y Nacional, Prelude Rye; el ganador del Jockey Club, Roundofapplause y Pingo, ganador del Juvenile de Campeones y escolta en Polla y Nacional, conforman un terceto de campanillas para darle a la prueba el brillo que merece,



Si puede haber más sorpresas, sí; los nombrados se llevan todas las marquesinas, también. Es el Ramírez, que corran.



Gran Premio José Pedro Ramírez G1



1) Olimpo TM - Deividi Gaier - Jose Aranha - Hs. Phillipson

Con buenas entregas en el césped en largo fue al Comparación para llegar quinto a diez largos del ganador. Puede correr bien.



1A) On the Flood - Maicol de Souza - Jose Aranha - Hs. Phillipson

Otro que venía compitiendo en grama y pasó a la arena para ganar una condicional. Puede figurar.



1B) Pingo - Emanuel Castillo - Sergio Dorneles - Hs Phillipson

Ganador del Juvenile de Campeones, fue escolta de Prelude Rye en la Polla y Nacional. En sus huestes están confiados que el potrillo estará en la definición. Es el tercero en discordia de la gran carrera.



2) Hechicero - Javier E. Pérez - Eber Ilaria - Mi Viejo Aro

Supo ganar pruebas de condición, en grama como así también el Asamblea de la Florida. Está en lote muy bravo y va por la chapa.



3) El Curato - Yair Pereira - Facundo Santesteban - Los del Anderson

No se ha caído del marcador en Maroñas tras más de 20 entradas a la pista. Tras correr temporada en grama fue escolta en el Comparación. Si el trámite le juega para bien, puede estar en las chapas nuevamente en un Ramírez.



4) Footstep - Luis Cáceres - Antonio Cintra - LP

Alterna grama y arena con buen suceso, fue 3º en el Comparación en buena muestra. Buscará también una chapa en la carrera emblema de nuestro turf.



5) Nakom - Guido Bonacci - Washington Bonacci - Viejo Ferro

Ganador del Jockey Club de su año no logró largar en Campeones para luego llegar lejos en el Las Piedras. De largar con ellos, es chance.



6) Olympic Harvard - Héctor Lazo - Antonio Cintra - Hs. Regina

Va por su cuarto Ramírez en línea y siempre en el marcador. Viene de obtener el Comparación y quedar pronto para no dejar pasar la oportunidad de llevarse el G1 tan anhelado. Es más que bravo.



7) Her Majesty - Fernando Olivera - Jorge Firpo -Sporting Club

Tras obtener el Colombia de excelente forma no repitió en pruebas de grama, fue 3º en el Las Piedras para luego ser 4º en el Comparación. Moverá la carrera y si lo dejan hacer a gusto, se puede tornar bravo.



8) Roundofapplause - Federico Piriz - Sebastián San Martín - 3 de enero

Otro que presenta pergaminos de primera línea. Obtuvo el Jockey Club para ceder terreno en el Nacional. Está pronto para la mejor actuación y quedarse con el Ramírez. Ojo con este.



9) Prelude Rye - Pablo Rodríguez - Germán González -Lucía y Matías

Es el crack de la generación y merece el mayor de los respetos. Tras ganar la Polla cedió ante Roundofapplause en los dos kilómetros. La recta del Derby deja abierta una actuación de diez para el pedrense. Es más que un enemigo, es el enemigo intimo del favorito.



10) Atlético el Culano - Jose da Silva - Antonio Cintra - Hs. Bage do Sul

Es el caballo de la carrera. Fue escolta de Olympic Harvard en el Comparación 2020 para luego derrotarlo por varios en el Ramírez del pasado 17 de enero. Ganó el General Artigas para bajar a los 2000 metros de la Classic poniendo formas para el latino donde cedió ante su compañero de techo Aero Trem. Es el candidato al Ramírez y al Double Event.