Bang Bang Boom de punta a punta

El primer clásico del gran domingo de carreras brindó una lucida victoria de Bang Bang Boom.



Fue una gran tarde de carreras, no solo por el nivel de los clásicos sino porque las carreras brindaron hermosas definiciones y esta no fue excepción. Lo que fue una pena es que Maroñas no tuviera el marco de público que esta reunión merecía. Tras muchos meses a puertas cerradas, el público no termina de retornar y mira las carreras desde la comodidad del hogar.



La carrera se planteó como era previsible, con Bang Bang Boom cortado adelante en la punta.



Cuando pasó los 400 metros en 23.39 llevaba unos tres cuerpos de ventaja sobre sus cuatro rivales que se movían en forma muy compacta. En el codo las distancias se agrandaron aún más. Eso sí, en el codo hizo lo de siempre, torcer la cabeza y perder terreno, aunque esta vez al menos no se abrió.



En la recta Everton Rodrigues lo comenzó a exigir y tenía mucho resto, se volvió a desprender y cuando lo vino a buscar su compañero de techo New Honour pudo contenerlo sin mayores problemas. Por los palos remató fuerte para ser tercero El Mano Blanca.



Notable faena del jockey brasileño quien ha trabajado horas extras para corregirle sus mañas.



Antonio Cintra sumó un nuevo 1-2 en un clásico que el año pasado había ganado con Aero Trem.