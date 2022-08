Diego Ardao y los objetivos que tendrán Los Teros en el Circuito Mundial de Seven

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rugby uruguayo sumó otro hecho histórico a la gran cadena de logros de los últimos años: Los Teros se consagraron campeones en Chile y se clasificaron por primera vez al Circuito Mundial de Seven.

El equipo de Ivo Dugonjic ganó el World Rugby Sevens Challenger Series tras vencer en la final a Georgia por 19 a 5 y lograr el único cupo que había disponible para la gran cita del rugby reducido.

Fue un premio al trabajo de muchos años, al compromiso de muchos jugadores y a la ambición de un equipo que se preparó de la mejor manera para conseguir el objetivo.

Y la del domingo no fue una meta que se cumplió de un día para el otro. Se cumplió gracias a un proceso de muchos años por el que pasaron varios entrenadores y también jugadores para hoy desembocar en el Circuito Mundial 2023.

Diego Ardao, capitán de Los Teros Seven, se encargó de dejar eso bien claro ni bien terminó la final en Chile sacando a relucir una lista con los nombres de todas las personas que fueron parte del logro celeste.

Diego Ardao, el capitán de Los Teros Seven. Foto: URU.

“Pasaron muchas cosas, pasaron técnicos y jugadores, pero también hubo una base que se logró mantener y sobre esa base se fueron sumando piezas que engranaron muy bien en el equipo, se trabajó con mucha seriedad, nos mantuvimos unidos siempre, en los triunfos y también en las derrotas y sabíamos que no íbamos a tener una chance igual a esta para lograr un cupo en el Circuito Mundial”, le dijo Ardao a Ovación.

El capitán recordó la preparación que tuvo puntos altos: un Camp en Argentina con Los Pumas y otro en Estados Unidos, donde además de entrenar se enfrentaron a selecciones de primer nivel: “En Chula Vista (California) estuvimos en un centro de alto rendimiento olímpico, entrenamos en lo físico pero lo más importante fue el haber podido enfrentar a equipos como Estados Unidos, Francia, Argentina y Corea del Sur que son muy fuertes en el Seven y que nos permitió ver dónde estábamos parados para afrontar el torneo en Santiago de Chile”.

Y llegó el momento de ir al World Rugby Sevens Challenger Series y Los Teros no fallaron. Había un solo cupo disponible entre los 12 países participantes. La Celeste ganó el torneo y para Diego Ardao fue la coronación de un largo trabajo: “Antes de la final tenía mariposas en el estómago, lo consideraba normal, porque vos no podés controlar los nervios, pero lo que sí podés hacer es buscar la manera de que esas emociones puedas llevarlas de la mejor manera y previo al partido teníamos en cuenta todo el laburo previo, la gente que quedó por el camino y no había forma de perder. Era jugar al rugby, pero también era algo mental. Ganamos y no lo podemos creer”.

Ahora se viene lo mejor y a Los Teros los espera el Circuito Mundial de Seven. Diego Ardao y sus amigos no irán de paseo: “No vamos a ir a jugar, vamos a ir a competir para dejar a Uruguay lo más arriba posible y por supuesto luchar por mantener la categoría”.