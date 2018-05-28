"Lola" Moreira ganó la primera medalla de plata para Uruguay

ODESUR

La abanderada en la ceremonia de apertura se quedó con la presea en vela en la categoría láser radial, siendo hasta ahora el mejor desempeño celeste en Cochabamba.

Dolores Moreira ganó este lunes en la tarde la séptima medalla uruguaya en los Juegos Odesur al quedar segunda en la categoría láser radial de vela.

"Lola" mejoró su participación de los Odesur pasados para alcanzar la medalla de plata, aunque no pudo arrebatarle a la argentina Luciana Cardozo el oro pese a llegar con chances a la última regata.