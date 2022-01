¡Leyenda! Nadal estaba dos sets abajo, se quedó con Australia y es el máximo ganador de la historia de Grand Slam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El español Rafael Nadal se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar veintiún títulos del Grand Slam al vencer en una épica final del Abierto de Australia al ruso Daniil Medvedev por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 en cinco horas y veinticinco minutos de partido.

Nadal, a sus 35 años, dio la vuelta a un partido prácticamente perdido para levantar, por segunda vez, el trofeo en Australia y deshacer el empate histórico con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, que también habían ganado veinte "grandes" cada uno.

El tenista español no decayó a pesar de ceder las dos primeras mangas a su rival, número dos del mundo y que disputaba su segunda final en el Melburne Park.

Después de casi seis meses apartado del circuito por lesión y 476 días después de ganar su último Roland Garros, Nadal consiguió elevar su cosecha de títulos a veintiuno, más que nadie en la historia de este deporte.

Medvedev tuvo palabras de elogio a Rafa Nadal tras el partido: "Pensé que podía ganar pero realmente levantaste tu nivel para ganar el 21; para mí esto no es el final. Voy a tratar de ser mejor la próxima vez". Y bromeó al tenista español, "¿nunca te cansás Rafa?", despertando las risas de todos los presentes, incluyendo al manacorí.

Nadal, en tanto, dijo que "no tengo dudas que este trofeo lo vas a tener al menos un par de veces, porque eres increíble. Este es uno de los partidos más emocionantes de mi carrera y haberlo compartido contigo es un honor", le respondió al ruso.

"No sabía si iba a poder volver, he tenido que luchar mucho para poder estar aquí y ganar este trofeo. Gracias por su amor y por su apoyo. Sin duda este puede ser uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, va a quedar muy adentro de mi corazón por mucho tiempo. Ustedes saben lo difícil que ha sido el último año y medio, pero ustedes estuvieron ahí, sin ustedes no hubiera podido ser posible. Pudo haber sido mi último Australia Open, voy a hacer lo posible para poder volver el próximo año", concluyó el tenista español, que es una de las máximas leyendas del tenis y que este domingo lo confirmó.