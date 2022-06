Chris Namús: derrota en Canadá y la decisión que tomó, pero de la que luego se arrepintió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chris Namús volvió al ring, pero fue con derrota por KO frente a la canadiense Mary Spencer. La boxeadora uruguayo cayó en el primer round, más allá de que el combate estaba pactado a ocho rounds.

Namús no tuvo una rival sencilla que la derribó tres veces solamente en los primeros compases de la pelea, lo que llevó a que la uruguaya no pudiera continuar en competencia.

Fue tal la manera en la que Spencer abrumó a Namús que la boxeadora celeste afirmó: "En ningún momento me noqueó. No fueron golpes que me dejaron nocaut, me tumbó por fuerza. Hacía que perdiera la estabilidad y nunca en mi carrera me pasó que me quedara doliendo el rostro de un golpe".



"Pense que podiamos estar los ocho rounds peleando, pero me sorprendió con su potencia", afirmó Namús que también sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro en el deporte.

"Cuando baje del ring llame a ni novio para decirle que estaba bien, pero que no quería boxear más, que hasta acá llegue", confesó en diálogo con el podcast 120 secondes.

Aunque rápidamente reflexionó: "Pero estoy regalando categoría, estoy pelando en un peso que es mi peso natural. Creo que si bajo de categoría me podría ir mejor o por lo menos no sentir tan fuertes las manos de mis oponentes".

Namús también admitió qué podría ayudarla: "Capaz que conseguir categorías mas bajas y rivales mas accesibles, porque salté de una olímpica a otra olímpica y no era esta la pelea que tendría que haber tomado enseguida".

"Me enorgullece de mi carrera que nunca dije que no a ninguna rival. En el boxeo se gana, se pierde y se aprende. Hace un rato quería abandonar todo, estoy muy triste, pero a medida que pasen las horas voy a volver al gimnasio y a buscar una linda pelea", sentenció.