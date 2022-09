Pasado, presente y futuro: el tremendo mural del Liverpool inglés con presencia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lema "nunca caminarás solo" del Liverpool de Inglaterra no solo se entona en las tribunas Anfield si no que parece ser un estilo de vida. Sus hinchas no olvidan a ninguno de sus ídolos y encontraron la forma perfecta de hacerles un merecido homenaje.

Hay algunas obras en las inmediaciones de Anfield Road y han tenido que levantar un muro. Como no podía se de otra manera, los fanáticos lo vistieron con los colores del club y le rindieron tributo a varios de sus jugadores mas venerados.

El mural cuenta con los retratos de Ian Rush, Kenny Dalglish, John Aldridge, Dirk Kuyt, Luis Suárez, Fernando Torres, Bobby Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah, Divock Origi, Luis Díaz y Darwin Núñez.

Entre todos ellos suman 998 goles para el Liverpool y sus hinchas podrán tenerlos en sus casas. Cuando se finalicen las obras en Anfield Road y ya no necesiten que ese muro esté ahí, se fraccionará la pieza que incluya a cada jugador y se subastará para beneficiar a la fundación del club.