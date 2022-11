Sergio Rochet: su gusto por la ganadería, el mojón en su vida después de la muerte de un amigo y su futuro en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de tres horas y media de viaje, Sergio Rochet y su familia llegaron ayer a Nueva Palmira (Colonia) para disfrutar de unos días de descanso antes de volver el domingo, cuando el arquero será homenajeado por Nacional y ya con las energías recargadas para el lunes, día en el que acordó con el técnico Diego Alonso que se presentará a los entrenamientos con la selección uruguaya.

En realidad, la familia Rochet llegó a Punta Gorda, un pequeño balneario a 10 minutos del centro de Nueva Palmira, donde desde hace algunos años el arquero tiene una propiedad para disfrutar del cantar de los pájaros, del olor a campo y de la pesca, una de sus grandes pasiones. También aprovechará el tiempo para seguir de cerca al ganado en el que invirtió junto a un amigo. “Quiero ver cómo va marchando la cosa. Me involucré en este tema porque me gusta. Me crié en un pueblo agrícola - ganadero y algo aprendí del tema. También me quiero empapar en esto para el día de mañana pensar en seguir en este rubro cuando deje la carrera y ser idóneo en esta materia”, comenta, al tiempo que duda al ser consultado sobre si es mejor pescador o arquero. “Está bastante parejo, pero creo que soy mejor atajando, sino me van a decir que me la creo, ja. Me gusta la pesca. Me crié desde chiquito con la pasión de mi abuelo y de mi padre y estoy continuamente, también en Montevideo, yendo a pescar; tengo un lugarcito allá, trato de camuflarme un poco pero cuando estás ahí en la costa se arrima algún pescador, se dan cuenta, pero lo bueno que tiene la pesca es que te hacés compañero enseguida. Son gente como vos, que está disfrutando del momento”, dice con orgullo.

“Paré justo en la entrada al pueblo, en el almacén y en la carnicería de un amigo, para comprar las provisiones para estos días, y la gente que está en la vuelta se para a saludarme o sacarse una foto, pero es gente conocida del pueblo”, afirma en entrevista con Ovación, y agrega, riéndose, “saca buena carne y tiene buenos precios, ja. No es de Nacional, pero hace años tenemos amistad”. Justamente, el Chino dice que sigue vinculado a los amigos de la infancia: “No he perdido la amistad con ninguno, solo con uno, que era de mis mejores amigos, que falleció; después pude conservar a todos y los voy a ver ahora”.

A los 17 perdió a un amigo en un accidente y ese hecho le quedó marcado: “Iba a trabajar en la madrugada y lo atropelló alguien alcoholizado. Fue una pérdida importante. Era el amigo de la esquina de casa, tenía una muy buena relación con su familia. Fue duro cuando se fue Carlitos. Ese hecho me hizo ver diferente algunas cosas... De la noche a la mañana pasó de ser una persona querida por todo el barrio a no estar más. Hay que saber valorar cada momento, cada instante de la vida, porque no sabemos hasta cuando va a durar. Son hechos que te golpean y que sin lugar a dudas te dejan una enseñanza para la vida”.

Sergio Rochet en la final contra Liverpool. FOTO: E, Leal.

¿DESPEDIDA? Para el domingo Nacional está preparando una despedida para Suárez y Rochet. En principio, por la previa al Mundial, pero suena a que la palabra “despedida” en este caso es más grande. “Lo veo como una despedida para Luis, y en parte también para mí... Uno ya está también pensando en su futuro, sabe que la carrera es corta y que hay que aprovechar los momentos. Creo que este sería un buen momento para tratar de que si viene una buena posibilidad, y es algo que le sirve al club -porque yo estoy sumamente agradecido, no tengo palabras para describir todo lo que hizo Nacional por mí-, poder irme. El día que me vaya será de mutuo acuerdo, dejando las cosas claras. Veremos el año que viene, después del Mundial, qué me depara. Yo me brindé 100% al club, el club se portó de maravilla conmigo y sería una buena posibilidad salir por la puerta grande y quizás tener el día de mañana esa vuelta que uno sueña para después cerrar la carrera”, analiza con cautela y midiendo las palabras de un jugador que es muy querido por todos los hinchas tricolores.



Eso sí, poco sabe Rochet de lo que puede pasar con su futuro ya que le pidió a sus representantes que no le digan nada hasta después de la Copa del Mundo. Algo le llega porque hay personas interesadas en su situación que lo han contactado directamente a él, aunque inmediatamente lo delega.

NACIONAL. A pesar de la llegada de Luis Suárez, Rochet siguió siendo el capitán del equipo. “Portar la cinta de Nacional es una de las cosas más grandes que me ha dado la carrera, lo disfruté. Cuando llegó Luis charlé con él, le dije que para mí era un orgullo pasarle la cinta, que más que merecida la tenía por lo que es. Él, con su humildad, me dijo que venía a sumar desde su lugar, que no era necesario que le diera la cinta. Te hace ver la grandeza de esa persona, esa humildad. Siguió todo como venía y me dio una mano muy grande con el día a día, en estar apoyando y hablándole a los jóvenes, sumó muchísimo”, explica.

Rochet y Mathías Laborda festejando. FOTO: E. Leal.

Sergio no siente que siempre haya sido un referente, sostiene que fue ganando ese rol por todo lo que hizo en Nacional: “Siempre fui el mismo, nunca cambié. Acá tuve una influencia mayor porque el año pasado en su momento, en el 2020 también, era uno de los mayores. Estar atajando de la forma que lo venía haciendo me llevó a eso de ser uno de los referentes, pero no me había pasado en otros equipos de ser uno de los líderes, aunque sí siempre tuve buena comunicación, siempre fui una persona respetada por mis colegas en el vestuario y escuchada”.

En un pasaje de la temporada, cuestiones personales de Rochet, que no fueron confirmadas, trascendieron y fue un tema del que se habló públicamente, al punto que la hinchada de Liverpool se lo hizo saber en Belvedere. Al respecto, el arquero responde sin rodeos: “Duele, pero lo llevé bastante bien porque estoy tranquilo con lo que soy. A uno le molesta que le griten cosas y se digan cosas sin saber cómo son. Sabemos que estamos en una sociedad que muchas veces está buscando eso, hacer daño, tener prejuicios con la otra persona. No está bueno. Realmente lo tomé con tranquilidad, me apoyaron mi familia, mis amigos, mis compañeros. El que me conoce y sabe cómo soy, sabe cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquilo. Siempre estuve fuerte, tengo la suerte de tener una familia de fierro, que siempre está cuando uno pasa por estos momentos”.



Rochet no tiene dudas que la calidad del grupo humano de Nacional fue lo que los llevó a ganar el título del Campeonato Uruguayo. “Este objetivo se logró en gran parte por este grupo de compañeros. Más que compañeros, éramos una familia. A principio de temporada fue duro porque hubo muchos cambios en el club, por suerte encontramos un buen grupo, muy sano”, concluye.

Sergio Rochet con la selección uruguaya. FOTO: Nicolás Pereyra.

MUNDIAL. Todo indica que Sergio Rochet será el arquero titular de Uruguay en el Mundial, pues siempre que estuvo a la orden fue el elegido por Diego Alonso: “Se acerca el día, no me pongo impaciente, pero sé lo que viene. Es lo que cualquier jugador sueña y estoy a un paso de lograrlo. Se te cruzan por la cabeza muchos pensamientos, pero trato de estar tranquilo para trabajar, para enfocarme y dejar que todo fluya con normalidad. No estaría bueno pensarlo mucho y distraerse, simplemente disfrutar y brindarse al máximo”.