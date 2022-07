Sebastián Villa, delantero de Boca acusado de abuso sexual, se declaró inocente: "Las relaciones fueron consentidas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors acusado de abuso sexual por su expareja Tamara Doldán, se declaró inocente este jueves ante la fiscalía.

El delantero dio su versión de los hechos sobre lo que sucedió en su casa y que derivó en una denuncia el pasado 13 de mayo por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por parte de su expareja.

En su declaración, a la que accedió Infobae, manifestó: "Ella entró al baño y yo estaba en la cama desvistiéndome. Ella sale desnuda y me empieza a hacer sexo oral. Pasaron como 15 minutos y cogí el preservativo que tenía en la mesita de noche. Ahí, empezamos a tener relaciones sexuales consentidas, porque siempre tenemos relaciones sexuales consentidas porque tenemos mucha química en la cama".



"Después de ahí, yo estaba encima de ella, y ella encima mio. Y después de 20 minutos estuvimos en la posición perrito. Cuando estoy así con ella, ingresa Félix, mi mejor amigo desde hace cinco años. El ve, pues, que yo estoy teniendo relaciones sexuales con Tamara, porque él entró a la habitación para buscar el dinero para pagarles la presencia a las personas que habrían llegado", agregó.

Asimismo aseguró: "Yo ahí paré con Tamara, le dije a Félix que fuera a la caja fuerte. Él sabía los dígitos, es la única persona que sabía los dígitos de la caja fuerte. Él fue por la plata, luego sale y les paga a las chicas. Luego, yo sigo con Tamara con la relación que teníamos, hasta que eyaculo (...) Cuando salimos ella me dice que le sirva jugo de naranja con vodka, que era lo que estaba tomando. Voy a la cocina y le sirvo un vaso. Creo que ahí había una chica llamada Flor, que yo había estado con ella cuando vivía en Puerto Madero. Ahí, empiezo a bailar con Flor y nos empezamos a besar. Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa".



Villa argumentó que luego se enteró que Doldán presentaba dolores en su cuerpo: "Esa chica Tamara se comunicó con Félix, diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual. Ella siempre le decía a Félix que conmigo tenía relaciones fuertes, y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de ella para lo que necesitara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes, y yo le dije que le comprara los medicamentos".



"Muchas veces le colaboré a Tamara porque sabía que ella tenía un nene chiquito, sé que estaba sin trabajo. Yo sé lo que es no tener nada y, por eso, les decía a mis representantes que la ayudaran a conseguir un trabajo. Pero me dijeron que sólo representaban jugadores (...) Ya cuando estoy en la concentración, Félix me volvió a llamar y me dice que lo llamó Tamara, que necesitaba mudarse de la casa donde estaba viviendo, que si la podía ayudar. Yo le dije a Félix que la ayudaba en lo que pudiera, pero que en ese momento no podía ayudarla", sumó.

Villa indicó que luego se reunió con Doldán en un restaurante de Puerto Madero, porque ella le había asegurado a su amigo que lo quería volver a ver. "Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar, si mi representante la puede ayudar. Y le digo que no, porque ellos representan jugadores. Después de eso, me mostró una foto de una nalga morada. Yo le digo que ‘¿qué le pasó ahí?’. Entonces, me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera", contó.

Tras esto el jugador declaró que se "asustó", por lo que se fueron del restaurante y la dejó "en la esquina donde la había recogido".



Villa también desmintió que haya tenido una relación de un año con Doldán, como ella manifestó. "Eso es mentira, porque si así fuera yo la hubiera posteado en mi Instagram, como hice con mis otras relaciones formales", remarcó.



"Soy una persona tranquila. Nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer la cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí. Se ha enfermado mi mamá en estos días. Yo convivo con mi mamá, con mi hermana... Son mujeres. Es duro que se digan esas cosas de mí", puntualizó.

Doldán acusó al deportista por un hecho ocurrido en junio del año pasado en una casa de un country de la localidad bonaerense de Canning. El pasado 13 de mayo hizo una denuncia por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio ante la Justicia.



De acuerdo con la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a recriminarle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel. Luego de una fuerte discusión, Doldán denunció que el futbolista la encerró en una habitación de su casa, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



La joven de 26 años también presentó como prueba un chat donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había “tomado mucho”. Asimismo, denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia. Sin embargo, ella tomó la decisión de devolver el dinero.