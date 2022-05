Sebastián Abreu: su mayor logro, a quién elige entre Suárez y Cavani y cuál es su candidato para Catar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sebastián Abreu es un símbolo de la selección uruguaya y tiene una extensa trayectoria en el mundo del fútbol que lo llevó a vestir la camiseta de 32 elencos diferentes. El Loco protagonizó una entrevista con el youtuber Ezzequiel en la que se animó a participar del reto de los 90 segundos que consiste en responder preguntas lo más rápido posible durante ese lapso con el objetivo de competir con los demás jugadores que hayan participado de la consigna alguna vez.

El histórico portador del número 13 no esquivó ninguna pregunta: contó cuál fue su mayor logro como futbolista, a quién elige entre Luis Suárez y Edinson Cavani y cuál es su candidato para el Mundial de Catar 2022. Mirá todas sus respuestas.

El reto de los 90 segundos

Ezzequiel: ¿Tu ídolo de chico?

Sebastián Abreu: Francescoli.

E: ¿De qué equipo eras hincha?

S.A: Nacional.

E: ¿El mejor en tu puesto hoy?

S.A: Benzema.

E: ¿El que más se parece a vos hoy en día?

S.A: No hay.

E: ¿Maradona o Messi?

S.A: Maradona.

E: ¿Suárez o Cavani?

S.A: Suárez.

E: ¿Mate argentino o uruguayo?

S.A: Uruguayo.

E: ¿Se toma amargo o dulce?

S.A: Como quieras.

E: ¿Mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad?

S.A: River.

E: ¿Mejor futbolista del fútbol argentino?

S.A: Julián Álvarez.

E: ¿Mejor director técnico del fútbol argentino?

S.A: Marcelo Gallardo.

E: ¿Qué es peor: perder una final de Libertadores contra tu clásico rival o descender?

S.A: Descender.

E: ¿Tu mayor logro?

S.A: Ser campeón de América.

E: ¿Algo pendiente en tu carrera?

S.A: Ser campeón del mundo.

E: ¿En cuántos equipos jugaste?

S.A: 32 equipos.

E: ¿Te arrepentís de haber jugado en alguno?

S.A: No.

E: ¿El clásico Peñarol vs. Nacional o Boca Juniors vs. River Plate?

S.A: Nacional vs. Peñarol.

E: ¿Mundial cada dos o cuatro años?

S.A: Cada cuatro.

E: ¿Cambiarías todos tus títulos por un Mundial con Uruguay?

S.A: Totalmente.

E: ¿Candidato para Catar 2022?

S.A: Uruguay.

E: ¿El mejor jugador con el que jugaste?

S.A: Luis Suárez.

E: El jugador con el que más te puteaste?

S.A: Victor Hugo Sotomayor.

E: ¿Mejor director técnico que tuviste?

S.A: Juan Manuel Lillo.

E: ¿Un club que te gustaría dirigir?

S.A: Nacional.

E: ¿Club al que nunca hubieras ido?

S.A: Peñarol.

E: ¿Club en el que estuviste cerca de jugar?

S.A: Central Español.

E: ¿Otro club argentino en el que te hubiera gustado jugar?

S.A: No hay.

E: ¿El estadio más lindo en el que jugaste?

S.A: Estadio Azteca.

E: ¿Y el más difícil?

S.A: El Estadio Monumental.

E: ¿Gol o asistencia?

S.A: Gol.

E: ¿El más lindo que hiciste?

S.A: La picada en el Mundial de Sudáfrica 2010.

E: ¿ Tu mayor virtud?

S.A: El optimismo.

E: ¿ El mayor defecto?

S.A: Ser confianzudo.