Real Madrid ganó y puede ser campeón este fin de semana pese a no jugar

Real Madrid, con la presencia de Federico Valverde durante los 90 minutos, dio un paso más hacia un título que ya parece que nadie le quitará luego de vencer 3-1 en la visita a Osasuna, alcanzar los 78 puntos y abrir una brecha de 17 unidades con Atlético de Madrid cuando quedan 15 por disputarse, por lo cual el colchonero ya no es rival. Tampoco entra en la conversación Sevilla, pero sí Barcelona pese a tener los mismos puntos que el conjunto andaluz: 60.

Fue un partido insólito, porque la gran figura de Osasuna fue su arquero Sergio Herrera, quien le atajó dos penales (a los 52' y 59') a Karim Benzema, pero no logró evitar la derrota del equipo de Pamplona.

¿Qué precisa el equipo merengue para ser campeón el fin de semana? Que Barcelona no gane ninguno de sus próximos dos partidos: este jueves frente a la Real Sociedad y el domingo contra Rayo Vallecano. Precisamente este será el único juego del fin de semana en LaLiga porque es un pendiente.



Sevilla no está en carrera porque por más que Real Madrid pierda sus próximos cinco partidos, el elenco andaluz gane los seis que le restan (este jueves visita a Levante) y quedan igualados en 78 unidades, los de Carlo Ancelotti tendrán la ventaja deportiva, ya que en España el primer criterio de desempate no es la diferencia de goles sino el resultado de los cruces directos. En este caso Real Madrid ganó los seis puntos por un global de 5-3: 2-1 y 3-2.

Puede darse el caso de que Barcelona saque 3 de los próximos 6 puntos, lo cual lo dejaría a 15 puntos igual que a Sevilla. En este caso la ventaja deportiva pertenece al conjunto blaugrana, pues empatan en 3 puntos pero el global en goles le favorece a los dirigidos por Xavi 5-2: 1-2 y 4-0. Por lo tanto, el escenario es el siguiente:

-Barcelona saca 3 puntos entre jueves y domingo: Real Madrid no es campeón sin jugar este fin de semana.

- Barcelona saca menos de 3 puntos entre jueves y domingo: Real Madrid se corona sin jugar.