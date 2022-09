Rampla, rival de Nacional en Copa Uruguay, y un caso insólito: lucha por el ascenso, pero antes podría descender

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rampla Juniors acumula tres temporadas consecutivas en la Segunda División y más allá de que se ilusiona con lograr el ascenso a la máxima categoría en esta campaña, primero podría enfrentarse a una situación insólita: evitar descender a la Primera División Amateur (ex C).

Esto se debe a que el Picapiedra está muy bien posicionado en la tabla que otorga los ascensos, pero no ocupa una buena posición en la del descenso que decreta qué equipos disputarán los repechajes ante el tercero y cuarto de la Primera División Amateur.

En este momento, con solo un partido por disputarse, Rampla Juniors está sexto en la acumulada por lo que estaría obteniendo un lugar en los playoffs por el tercer ascenso, pero también está penúltimo en la tabla del descenso solo por encima de Villa Española, cuando los dos últimos son los que juegan repechaje para no bajar.

¿Qué ocurre si Rampla Juniors termina en puestos de playoffs, pero también en puesto de repechaje por la permanencia? Primero deberá jugar el repechaje y solo ganándolo accederá a la posibilidad de disputar los playoffs de ascenso, según explicó Elías Zumar, presidente de la Mesa Ejecutiva de Segunda División, a Telemundo. "Nunca pasó algo así", reconoció.

Otro detalle a tener en cuenta es que Rampla está igualado con Atenas en la tabla del descenso por lo que si los dos equipos terminan con el mismo promedio primero deberán enfrentarse entre sí a dos partidos para saber quién jugará por permanecer en la Segunda División.

Así se jugará la última fecha:

- Cerro vs. Atenas

- Sud América vs. La Luz

- Central Español vs. Progreso

- Juventud vs. Uruguay Montevideo

- Miramar Misiones vs. Rampla Juniors

- Villa Española vs. Racing



Todos los encuentros se jugarán en simultáneo y serán el próximo domingo 25 de setiembre a las 13:30.

En el medio un encuentro frente a Nacional:

Previo a una fecha clave para el Picapiedra, el equipo dirigido por Marcelo Suárez deberá medirse ante Nacional en el Estadio Centenario (hoy desde las 20:00) por la Copa AUF Uruguay.

Marcelo Suárez, DT de los Picapiedras, dijo a Ovación que “nuestra final es el domingo (contra Miramar Misiones, por entrar a los playoff), pero jugaremos con Nacional con la responsabilidad de jugar este partido con el respeto que se merece, con el respeto a la institución para lograr el triunfo, que es lo que queremos”.