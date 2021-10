Cómo quedó el mapa político de Nacional para las elecciones tras el anuncio de José Decurnex

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltaba solamente el anuncio oficial y ayer se concretó: José Decurnex no será candidato a presidente de Nacional y apoyará la fórmula oficialista de José Fuentes y Alejandro Balbi.

Eso sí, el actual presidente de los tricolores continuará trabajando en el club en el caso de que la fórmula antes mencionada gane en las elecciones de diciembre. Decurnex trabajará en la Comisión de Patrimonio y Obras y será el primer suplente de Fuentes.

A la salida de la reunión de directiva de anoche, Decurnex dijo que “comuniqué la decisión al grupo que no voy a ser candidato a la presidencia de Nacional, pero que sí me voy a quedar trabajando en el club. Comenzamos este camino hace tres años con un lema y un grupo de gente que se llamó Compromiso Nacional 1899 y recuerdo en aquel momento una de las cosas que le dijimos al socio fue que era un grupo de trabajo que se comprometía con Nacional, con poner a Nacional antes que nada y que no iba a prometer nada. Tres años después le vuelvo a decir al socio lo mismo y como prueba de ello es que Compromiso 1899 sigue manteniendo a todo su equipo de trabajo de cara a las elecciones, de los 11 directivos hay 10 que están en el equipo y hemos decidido que la fórmula sea Fuentes - Balbi”.

El actual presidente tricolor agregó: “Me voy a quedar como presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras, con una tarea muy específica de seguir trabajando en todo lo que es inversiones, el mundo de infraestructura de Nacional, y seguir trabajando muy activamente en la profesionalización del club, que creemos que es una tarea muy importante de cara a la internacionalización de la marca”.

Decurnex puntualizó que “es muy lindo ver a un grupo que sigue unido, que bajo una fórmula distinta se presenta, pero con las mismas personas, con el mismo compromiso y lo más importante, con un aprendizaje muy duro a lo largo de estos tres años, y por eso mi idea de quedarme en el club, no en la presidencia, y básicamente es un tema personal, de tiempos, yo creo que quien es presidente de Nacional, la institución más importante de este país y una de las más importantes de América y el mundo, le tiene que dedicar las 24 horas del día, lo que hice en los últimos tres años y que en esta nueva etapa me es difícil de hacer. Y me parecería una irresponsabilidad hacer algo que al final puede quedar a medias”.

Así, se cierra el mapa político de Nacional, ya que además Raúl Giuria, con su lista 12, y Daniel Majic, confirmaron que también se presentarán para ser elegidos como presidentes de la institución. Hay plazo hasta hoy a las 18:00 para presentar nuevos candidatos.