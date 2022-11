Nacional y la era post-Suárez: "No estamos esperando a que se vaya para saber qué hacemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ola Suárez en Nacional está por llegar a su fin. Fue una corriente fugaz, de apenas tres meses, que tuvo su cresta en el clásico de setiembre frente a Peñarol y llegó con serenidad hasta el final de la bahía a fines de octubre, cuando se cruzó con Liverpool.

Después de casi 100 días sin sobresaltos, el salteño se marchará de Uruguay y una institución entera quedará a la vanguardia.

Sucede que durante este tramo, los tricolores se revolucionaron de punta a punta y buscaron sacar el máximo provecho posible en lo social y deportivo. Vendieron unas 1.200 butacas en 48 horas, crecieron en infraestructura y alcanzaron los 45.000 socios pagantes. Pero, cuando el salteño se despida el domingo, ¿qué sucederá? ¿Será el fin del momento de esplendor o durará el apogeo hasta 2023?



Ovación consultó a jerarcas del club sobre las diferentes alternativas que manejan para afrontar la próxima temporada sin Suárez. El presidente José Fuentes, por ejemplo, reconoció que a Nacional no le será nada fácil mantener el ritmo de crecimiento de la masa social de 2022 -especialmente en el segundo semestre-, aunque confía en la fidelidad de sus hinchas. “Es como dice la canción: ‘Cuando uno se va, deja un espacio vacío que nadie lo puede llenar’. Pero el socio es fiel. Lo que hizo la masa social con Luis fue crecer, pero tampoco es que habíamos perdido socios; estábamos recuperándolos a muy buen ritmo en el año”.

Decurnex, Fuentes, Palma y Balbi cantando. Foto: Marcelo Bonjour

Para el vicepresidente, Alejandro Balbi, la prioridad pasará por presentar un club “modelo” que no solamente se destaque en lo futbolístico, sino que también preste otros servicios de calidad: “Yo sé que a la gente lo que le gusta es ganar, salir campeón y que la pelotita entre, pero también el club es una expresión cultural y Nacional en eso es pionero. Hasta hace cuatro años no existía la Fundación Nacional y la semana pasada hicimos una cena solidaria y se recaudaron más de US$ 70.000 para hacer un aula en Los Céspedes y darle clases a chicos de la UTU. Nacional no es solo un club de fútbol; es un club gigante y que tiene un compromiso con la sociedad que es, nada más ni nada menos, que educar. Más allá de que todos queremos ganar, el compromiso es mucho mayor”.



Como vicemandatario, sus convicciones son similares a las de Fuentes: se fía de la “fidelidad” y el buen presente deportivo para el año próximo -a pesar de que miles se habían dado de baja durante la pandemia-. “Si vos sos socio y ves que el club Nacional tiene una ciudad deportiva que es modelo, que el Parque Central está cada día más lindo y no para de crecer, que le pusimos la pantalla gigante, que el lunes inauguramos el club social y que el equipo sale campeón y tiene los mejores jugadores, no sé qué más precisás para seguir adherido”.

El núcleo duro

Largas filas de hinchas en la sede de Nacional para hacerse socios. Foto: Leonardo Mainé.

Entre fines de julio y principios de agosto Nacional registró su pico máximo de adhesiones. Largas filas en la sede social y horas de espera para ingresar al sitio web se interpusieron a varios de los interesados en los momentos previos al registro.



Pese al aluvión, la proporción que sostiene parte de las finanzas anuales se mantuvo, explicó el presidente Fuentes: “El núcleo duro de socios es el que permanece todos los años y es el que representa entre un 25 y 30% de los ingresos anuales de Nacional. Esos son constantes y están siempre”.

En la directiva tienen claro que para el año entrante, por sobre todas las cosas, seguirá primando lo deportivo. Y como Nacional despidió el semestre sin despeinarse, y 22 puntos arriba de Peñarol, puede que eso también favorezca el despertar de la temporada: “Al socio de Nacional hacía tiempo que no lo veía tan pletórico. Hay mucha cosa: el rendimiento futbolístico, el título, el crecimiento institucional y factores externos, que siempre influyen en la mente del hincha, como que al tradicional no le haya ido nada bien. Todas esas cosas confluyen para que el socio esté radiante como está hoy”, complementó Balbi.

La era post-Suárez

Plantel de Nacional en viaje a Goiania. Foto: Twitter Luis Suárez.

Para el área de comunicación de Nacional la llegada de Suárez abrió un paréntesis en la estrategia comercial y digital. Fue un hecho que, pese a ser de corta duración, trascendió el impacto local y resopló con fuerza en Europa.



Nuevos patrocinadores, seguidores e inversores aparecieron en el camino. Pero ahora el recorrido comienza de cero.



Y si bien Nacional ha trabajado bajo la misma senda desde 2019, será la primera vez que el desafío 2023 le pedirá estar a la altura -con un escenario atípico de por medio- de la mayor repercusión digital de su historia.

En el plano social, está la intención de, por un lado, “darle más vida” al Gran Parque Central, con reformas previstas especialmente para la Tribuna Atilio García, para aumentar el volumen de socios. Así lo explicó Fuentes: “Tenemos que tratar de ir aggionanando el Parque, darle más comodidades. Nuestra sede está en una oficina alquilada al lado del club social (en la calle 8 de Octubre) y queremos trasladarla a un lugar nuestro, del Parque, en un piso de la Atilio García. Esperamos que para marzo (de 2023) esté pronto”.



Por otro, la estrategia se centra en “seducir”, con nuevos beneficios, a la masa crítica que se acercó o regresó a Nacional exclusivamente por la vuelta de Suárez.

La pantalla gigante que instaló Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Francisco Flores.

En esa línea, el Departamento de Marketing, Comercial y Socios, que desde hace un tiempo quedó unificado en uno solo, tiene la intención de acercar una “experiencia de calidad diferente”. Una de las muestras se dio este último año con quienes tenían su cuota al día, que tenían la posibilidad de participar de un mano a mano exclusivo con dos jugadores del plantel principal. Para los próximos meses, la idea es que, además de esa experiencia y la entrada gratuita al Gran Parque Central, haya nuevos beneficios para afiliados, explicó una de las fuentes consultadas. “No estamos esperando a que se vaya Suárez para saber qué hacemos”.