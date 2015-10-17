Manga visitó el vestuario tricolor

El brasileño, campeón de América y del Mundo como arquero, retornó al Centenario para observar a su exequipo ante Fénix.

Manga, el histórico arquero que supo defender la camiseta de Nacional en las décadas de 1960 y1970 y que está de visita en Montevideo, estuvo en el Estadio Centenario nuevamente, pero esta vez para ver a su exequipo.

El recordado guardameta de Nacional, que supo ser campeón de América y del Mundo con la camiseta tricolor en 1971, llegó a Montevideo para ver el encuentro de Uruguay y Colombia por Eliminatorias, pero además estuvo de visita en la sede de la Avenida 8 de Octubre el miércoles.

Este sábado, Manga asistió otra vez al Centenario, pero ahora para ver a su exequipo jugar ante Fénix. Visitó el vestuario albo junto a Juan Carlos Blanco, quien luego lo invitó con un café y juntos vieron las alternativas del encuentro entre tricolores y albivioletas.

Por supuesto que no faltaron a la cita los fanáticos tricolores que le pidieron al legendario arquero una foto. Y Manga, sin ningún tipo de inconvenientes, accedió a todos los pedidos.



Manga llegando al camarín

NACIONALENRIQUE ARRILLAGA