Lozano y su frustrada llegada a Peñarol: "Ojalá que más adelante se pueda dar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nombre de Brian Lozano era uno de los sueños que manejaba Peñarol para este período de pases. El jugador quería cumplir el sueño de ponerse la camiseta aurinegra, pero el equipo dueño de su ficha ya comunicó que no lo cederá. Santos Laguna no se quiere desprender del atacante porque lo considera clave.

"Sabíamos que era muy difícil. De mi parte, la intención era estar ahí, poder estar cerca de mi familia. Sabíamos que era complicado por el contrato que tengo. Ellos confían mucho en mí. Era difícil que saliera a Peñarol o a otro equipo. Ojalá que más adelante se pueda dar esa oportunidad", confesó al programa "Último al arco" (radio Sport 890).

Lozano remarcó que tanto el entrenador como el presidente de Santos Laguna le aseguraron que es prioridad para el club.



"El interés de Peñarol era real, tanto de ellos como de mi parte. Hablé con Ignacio Ruglio y Pablo Bengoechea, necesitaba estar cerca de mi familia y cumplir ese sueño de estar en Peñarol. Necesitaba jugar en un equipo importante y estar cerca de mi familia. Fue un año muy fuerte en lo emocional, me pasaron muchas cosas. No me sentía cómodo jugando, algo que era normal por la lesión que tuve, pero me metí mucha presión de que quería estar al nivel que tenía antes de la lesión y eso me perjudicó", contó.



El atacante de 27 años dijo que vino de vacaciones a Uruguay y eso lo ayudó a despejarse. "Me sirvieron mucho esos días para poder recuperarme en lo emocional, porque la pasé muy mal", dijo.



Lozano afirmó que "es un orgullo que Peñarol se interese" en él porque "es un grande de América".



"Esperemos que más adelante se pueda dar la oportunidad. No depende de mí ni de Peñarol, el club confía mucho en mí y ahora estoy muy enfocado en la pretemporada y en el campeonato que empieza el 8 de enero", finalizó.