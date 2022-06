Del "¿estás loco?" al "¿vos quién sos?": el picante cruce entre Gallardo y Beccacece que siguió en los vestuarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensa y Justicia y River Plate empataron 0-0 en la primera fecha del fútbol argentino en un partido que, pese a que no tuvo goles, fue muy atractivo. Sin embargo, todas las miradas se las llevaron los entrenadores. ¿Qué pasó? Sebastián Beccacece, DT del local, fue protagonista de un altercado que involucró a un jugador de River, al DT Millonario Marcelo Gallardo y al árbitro Facundo Tello, que en última instancia lo echó del campo de juego.

Todo comenzó a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando River tenía un lateral en ataque sobre el costado derecho. Justo de ese lado están los bancos de suplentes. Y ahí, sorpresivamente, apareció en acción Beccacece. De manera insólita, el entrenador empezó a gritarle al árbitro que parara el juego para realizar un cambio, pero como Tello no le hizo caso, el entrenador optó por literalmente bloquear el saque lateral que estaba por hacer Marcelo Herrera.

Ante esa situación atípica, Tello inmediatamente le mostró la tarjeta roja a Beccacece, que preso de un ataque de histeria empezó a gritarle al árbitro que debía haber hecho el cambio.

Tello insistió en mostrarle el camino de salida. A unos metros, Gallardo, que asistía atónito a todo lo que pasaba, se acercó al cuarto árbitro para conversar sobre lo que estaba sucediendo. “Está loco”, se vio que dijo el técnico de River.



Cuando Beccacece emprendió su retirada, primero sacudió con furia uno de los carteles electrónicos de publicidad. Luego, cuando cruzó su mirada con Gallardo y vio que el técnico de River lo observaba incrédulo, el de Defensa y Justicia le gritó “¿qué te pasa, vos quién sos?” y algunas cosas más. Gallardo, con los brazos, le hizo el gesto de saque lateral, pero luego optó por darse vuelta y dirigirse hacia su banco de suplentes.

#ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus



¡BECCACECE VS. GALLARDO!



Te mostramos todo lo que dejó el picante cruce entre los entrenadores en Florencio Varela.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/R98COkNGnV pic.twitter.com/WUWF84imqj — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 6, 2022

La bronca siguió en los vestuarios



Pero la cuestión no quedó allí. Cuando parecía que los ánimos ya estaban calmados y había pasado un tiempo prudencial, la tensión volvió a escena en la zona de vestuarios. Ocurrió una vez terminada la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. Mientras este se retiraba y se dirigía al ómnibus para retirarse del estadio Beccacece esperó al técnico de River, lo interceptó y continuó con la acalorada discusión que había tenido lugar en el campo de juego durante el partido. Y fue tan caliente el nuevo encuentro que testigos del hecho afirman que hubo que separarlos entre empujones e insultos. Esto pasó en el pasillo que comunica los vestidores con la sala de prensa y el incidente no duró más de un minuto, tiempo en el que integrantes de ambos cuerpos técnicos pudieron intervenir y llevarse a cada entrenador.



¿Qué dijo Gallardo?

Minutos antes, frente a la prensa, Gallardo se refirió con una sonrisa al incidente con su colega dentro del campo de juego: “Simplemente, no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo para evitar que no pudiéramos jugar un lateral. No me gustó esa actitud y se lo hice saber. Después, no pasó nada más”.



¿Qué dijo Beccacece?



A su turno, Sebastián Beccacece le bajó el tono a la polémica: “Lo importante es que se hable del espectáculo, que fue lindo. Lo otro, si yo hice algo que no corresponde, fui expulsado. Me pareció que [Gallardo] no tenía que intervenir en la acción, hay un árbitro. ¿Si lo esperé en el vestuario? No, para qué lo voy a esperar, ya está, son situaciones de juego. No pasa nada”.