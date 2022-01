La llegada del Colo Ramírez a Nacional está en manos de José Luis Palma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay acuerdo entre el Grupo Casal y Nacional para que Juan Ignacio Ramírez sea el centrodelantero tricolor en la temporada 2022. El futbolista, que casi no juega en el francés Saint-Etienne, ha dado señales a la dirigencia tricolor de entusiasmo por jugar en el bolso. Sin embargo, queda un escollo por sortear: José Luis Palma.

El presidente de Liverpool, club dueño de la ficha del jugador, es quien tiene la llave para abrir la puerta a la operación, pero en Nacional saben que no será sencillo. Si bien aparece como una opción que revalorizaría al máximo goleador histórico de la institución negriazul, dado que vendría para jugar no solo el Uruguayo, sino también la Copa Libertadores, los antecedentes de negociaciones con Palma no son muy satisfactorios. El año pasado, a esta misma altura, Nacional ya había logrado el acuerdo con Palma por la cesión de Federico Martínez, pero el domingo de mañana el presidente de Liverpool llamó al tricolor, José Decurnex, y le dijo que estaba arrepentido, por lo que Martínez no llegó.

Luego es verdad que llegaron dos futbolistas: Christian Almeida (en préstamo) y Camilo Cándido, por quien Nacional pagó parte de la ficha.



Ahora el tricolor ofrecería como parte de pago la cesión de Gonzalo Vega. Se aguarda la respuesta de Palma, que si levanta el pulgar, le dará a Pablo Repetto el 9 que pidió.