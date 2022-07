Liverpool vs. Nacional por la final del Torneo Intermedio: horario, posibles formaciones y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional y Liverpool se disputarán este miércoles la final del Torneo Intermedio desde las 20:00 horas. La definición será en el Estadio Centenario a partido único y con la posibilidad de disputar alargue y penales en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios. El árbitro designado para impartir justicia será Andrés Matonte, acompañado por Nicolás Tarán y Martín Soppi. En el VAR estará Christian Ferreyra.



Por un lado, el tricolor llega al encuentro de forma invicta luego de seis victorias y un empate que lo dejaron líder de la serie B con 19 puntos, mientras que Liverpool solo perdió dos encuentros y terminó líder de la serie A con 14 unidades. En su último partido, derrotó 3-1 a Deportivo Maldonado en condición de local.



Será un choque especial. El tricolor y el negriazul son los únicos equipos uruguayos que han logrado obtener el Intermedio desde su creación, contando las cuatro ediciones jugadas. El albo le lleva la ventaja en el historial de coronaciones a su rival de turno teniendo en cuenta que lo obtuvo tres veces: en 2017 al imponerse ante Defensor Sporting, en 2018 al ganarle a Montevideo City Torque y también en 2020 al ganarle por penales a Wanderers.



El Bohemio quedó a un paso de volver a la definición, pero fue el negriazul el que le ganó por diferencia de goles e irá por su segunda copa en el certamen que ya logró ganar en 2019. En aquella ocasión tuvo como adversario a River Plate, y lo derrotó por penales. Luego de un año sin disputarse por la pandemia, el Intermedio busca un dueño que será conocido.



Los dos construyen juego desde la mitad de la cancha y no dudan en repartirse elogios. Felipe Carballo y Fabricio Díaz son ejes en la distribución de Nacional y Liverpool y, en diálogo con Ovación, hablaron de sus similitudes y diferencias. “Para mí Fabri es un jugador completísimo pese a la edad que tiene, lo ha demostrado porque no cualquiera a esa edad tiene tantos partidos jugados en Primera; es el capitán de la Sub 20 y fue citado a la selección mayor, eso habla por sí solo. Me gusta mucho la característica de que siempre quiere la pelota, de hacer jugar siempre al equipo. Creo que el fútbol de Liverpool pasa por sus pies. En este campeonato ha hecho goles, tiene llegada, una personalidad impresionante”, inició Carballo. En cuanto a los aspectos en común, el número 20 tricolor sostuvo: “Los dos tenemos eso de que nos gusta que el juego pase por nosotros y tratar de hacer jugar a los demás, la intensidad a la hora de marcar y también para llegar al ataque”. De todas formas, el volante que ya ha portado la cinta de capitán del albo en varias ocasiones y ha sido titular en 20 de los 21 partidos que jugó el equipo por el torneo doméstico, remarcó un aspecto específico de su colega de posición: “Me gusta la visión de juego que tiene, es espectacular. Lo viene demostrando hace años. Lo que más destaco es su personalidad y la técnica”, enfatizó.



En tanto, quien porta el dorsal 29 negriazul afirmó: “Felipe Carballo es uno de los mejores volantes del fútbol uruguayo. Es un jugador muy completo, tiene mucha intensidad, claridad en el juego y gol”. Y agregó: “Es el pilar fundamental de Nacional para que pueda jugar bien”. Sobre los rasgos similares en el juego comentó: “A los dos nos gusta pedir la pelota y tenemos bastante intensidad en la marca”.



Al mismo tiempo, se refirió al momento deportivo en el que llega Nacional, que viene de golear a Cerrito, de vencer a Boston River y no conoce la derrota: “Nacional ha crecido muchísimo, está primero, se afianzaron bien al sistema del técnico y es un equipo muy fuerte”, dijo remarcando las virtudes de Carballo, a quien describió como “recuperador”.

Las cuatro finales en detalle

Nacional es el elenco del fútbol uruguayo que más experiencia tiene en la disputa de finales por el Torneo Intermedio y la primera que jugó fue en 2017 con Defensor Sporting como adversario. ¿El resultado? Fue victoria 1-0 del tricolor ante la violeta con gol de Rodrigo Aguirre.



El segundo título se dio al año siguiente en una final reñida ante Montevideo City Torque, donde el albo comenzó abajo, pero logró remontarlo en la hora con un gol de Gonzalo Bergessio y se llevó 3-2 la definición. En 2019 se acabó la hegemonía del tricolor en cuanto a títulos consecutivos y fue Liverpool el que, luego de igualar 2-2 ante River Plate en los 120 minutos reglamentarios, se impuso 5-4 en los penales ante el Darsenero para celebrar su primer Intermedio.



En 2020 volvió a celebrar Nacional: fue igualdad 0-0 en el partido ante Wanderers y festejo 4-1 desde los doce pasos.

En los últimos 10 cruces hubo cinco empates

Los dos tienen tradición en este certamen y ya saben lo que es alzar el Torneo Intermedio, pero será la primera vez en las cuatro ediciones disputadas que ambos elencos definirán en un mano a mano la corona del certamen. Por un lado, estará el Liverpool de Bava campeón del Intermedio, que supo quedarse de atrás con la serie A luego de estar abajo de Wanderers e incluso Albion en algunos tramos. Por el otro, un Nacional que llega con la doble competencia en la cabeza y un funcionamiento aceitado que lo hace ilusionarse con ir por todo de la mano de Pablo Repetto. Ahora bien, ¿qué dice el historial de enfrentamientos entre ambos elencos? De los últimos diez enfrentamientos en el ámbito doméstico, hubo cinco igualdades. Por su parte, el albo lidera la estadística de triunfos al tener cuatro en su haber, mientras que el conjunto negriazul tiene una sola en la que ganó 4-0 en el Clausura 2020.