Kyle Walker, jugador de Inglaterra: "A Mbappé lo respeto, pero no le voy a poner una alfombra roja"

La selección de Inglaterra se prepara de cara al picante partido del sábado frente a Francia y entre tantas preocupaciones, el técnico ingles, Gareth Southgate, tiene la difícil tarea de planear cómo frenar a un imparable Kylian Mbappé, quien hasta ahora es el goleador del Mundial de Qatar 2022 con cinco goles. El nombre que suena como el elegido para esa tarea es el lateral Kyle Walker y el inglés no la rechaza.

Walker, que juega en el Manchester City y viene de ser titular en la victoria frente a Senegal, reconoció que "no será fácil" y que no bastará con parar al delantero francés para pasar a semifinales.

"Lo respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que nos haga goles. Estoy acá para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país", señaló con confianza.

Kyle Walker en el partido frente a Senegal. foto: EFE.

El defensor de 32 años reconoció que Mbappé "es uno de los mejores del mundo, si no es el mejor" y que uno de los retos es "jugar contra los mejores".

"¿Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo", dijo. "No me subestimo. Ya jugué contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño", indicó Walker, quien recordó que ya se ha enfrentado a Mbappé con la camiseta del City, una experiencia que espera aprovechar.

"Es una herramienta más de su arsenal, pero no la única. Hay otros jugadores muy importantes que también ganaron títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que hizo muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra; de Dembelé, que para mí es igual de bueno (que Mbappé) en la otra banda o de Griezmann. Todos los jugadores pueden hacerte daño", destacó. "Entiendo que me pregunten solo sobre él, porque es un gran jugador, pero no debe hacernos olvidar que hay otros", señaló.

El festejo de los jugadores de Inglaterra en el Mundial de Qatar. Foto: AFP.

Walker considera que Inglaterra tiene opciones de ganar el Mundial de Qatar 2022: "Estamos en cuartos, todavía no hemos igualado lo que hicimos en el pasado Mundial o la Eurocopa, pero vamos en la buena dirección. Con el plantel que tenemos la confianza es alta, estamos marcando goles y no recibimos demasiados".

El partido entre ingleses y franceses tendrá lugar el sábado a las 16:00 horas en el estadio Al Bayt y promete regalarnos un gran espectáculo, ya que se enfrentan dos potencias futbolísticas, ambas candidatas a ganar la Copa del Mundo, con grandes jugadores en sus filas.