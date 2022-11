Jamal Musiala, el "otro Messi" del Mundial y cuál es su opinión ante esta comparación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El joven volante Jamal Musiala, una de las estrellas de la selección alemana en el Mundial de Qatar 2022, declaró este lunes en Al Shamal que para él es un honor que lo comparen con Lionel Messi.

"Es un honor que me comparen con Messi. Pero yo estoy empezando y él lleva a un nivel top toda la vida", explicó Musiala durante la rueda de prensa a la que asistió junto a Niklas Süle.

"Es una comparación difícil. Se agradece mucho, pero yo soy Jamal, me centro en mi mismo; y en evolucionar", manifestó Musiala, que jugó en todas las selecciones inferiores de Inglaterra y que desde 2021, al haber nacido en Stuttgart, lo hace como internacional alemán, durante la rueda de prensa que tuvo lugar este lunes en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que instaló su cuartel general el equipo germano.

"Tenemos calidad para llegar lejos en este torneo. Y podemos ganar el Mundial. Nos hemos preparado bien, y ya tenemos ganas de empezar", afirmó Musiala, que fue interpelado por su amplio pasado en las categorías inferiores del fútbol inglés durante la rueda de prensa de Alemania, que jugará el miércoles contra Japón.

Acerca de las palabras del seleccionador inglés, Gareth Southgate, en referencia a que podrían aprender muchas cosas de Alemania y si ésta podía aprender algo de la inglesa, respondió: "pienso que la alemana es una selección muy fuerte; y esa es nuestra seña de identidad; pero Inglaterra tiene gran calidad, son muy buenos en el uno contra uno y también podemos aprender muchas cosas de ellos".

"Nunca me llegué a pintar la cara con la bandera inglesa", respondió Jamal al ser preguntado por la prensa inglesa si hace años no apoyaba a la selección de los 'Tres Leones'. "Pero cuando jugaba con Inglaterra, apoyaba a Inglaterra y me alegro si ellos ganan. Cuando era pequeño mi objetivo era jugar en Wembley; ellos me apoyaban y les estoy muy agradecido", precisó.

"En los equipos inferiores de Inglaterra aprendes muchas cosas; era otro entorno, pero la idea de jugar con libertad me ayudó mucho", comentó la joven estrella de la selección alemana.